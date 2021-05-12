День ангела — Ирины: поздравления и значение имени

День ангела Ирины в Украине празднуют несколько раз в год. В частности, праздничные даты припадают на 12 и 16 января, 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 и 26 мая, 10, 17 и 22 августа, 30 сентября, 1 октября, 2 ноября.
Это имя имеет греческое происхождение и переводится как покой. Так греки называли дочь Зевса и Фемиды — прекрасную богиню правосудия. Среди славян это имя очень нравилось купцам.
Ирина — необычная девушка, которая затмевает всех своей красотой и харизмой. Эта девушка всегда удивляет окружающих людей и добивается успеха во всех начинаниях.
Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Ирины в стихах, СМС и открытках.
Поздравления с Днем ангела Ирины в открытках
Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах и СМС
Всем известно, что Иринка
С виду прямо как картинка:
Весела, добра, красива
И умна, трудолюбива.
Вот и пусть у этой леди
Счастья будет — не измерить!
В чемоданах денег куча
И машина, чтоб всех круче.
Пусть всегда во всем везет,
В жизни выпадет джек-пот.
И в семье, и на работе
Будет Ирочка в почете.
Я желаю, чтоб всегда
Улыбалась ей судьба!
***
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
И женского счастья, здоровья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
***
Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чем-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
***
Желаем счастья, синьорина.
Энтузиазма Вам, Ирина,
Здоровья, радости, веселья,
Тепла, комфорта, настроения!
В глазах — огня, в душе — раздолья,
Больших чудес у лукоморья
С хрустально-сказочным дворцом
И Вами, королевой, в нём!
Всегда улыбчивою быть,
Себя лелеять и ценить,
Жить только в роскоши и ласке,
Как в тех мечтах из детской сказки!
***
Жизнь мелькает скоротечно,
То падение, то взлет,
Пусть тебе, Ирина, вечно
Сногсшибательно везет!
Как раскат шумящий грома,
Долетит к тебе успех,
Чтобы ты жила, бесспорно,
Увлекательнее всех!
И всё то, что сердцу мило,
Жизнь пусть щедро поднесет,
Чтоб ты счастье находила
В каждом дне, что настает!
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