День ангела — Ирины: поздравления и значение имени

День ангела Ирины в Украине празднуют несколько раз в год. В частности, праздничные даты припадают на 12 и 16 января, 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 и 26 мая, 10, 17 и 22 августа, 30 сентября, 1 октября, 2 ноября.

Это имя имеет греческое происхождение и переводится как покой. Так греки называли дочь Зевса и Фемиды — прекрасную богиню правосудия. Среди славян это имя очень нравилось купцам.

Ирина — необычная девушка, которая затмевает всех своей красотой и харизмой. Эта девушка всегда удивляет окружающих людей и добивается успеха во всех начинаниях.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Ирины в стихах, СМС и открытках.

Поздравления с Днем ангела Ирины в открытках

Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах и СМС

Всем известно, что Иринка

С виду прямо как картинка:

Весела, добра, красива

И умна, трудолюбива.

Вот и пусть у этой леди

Счастья будет — не измерить!

В чемоданах денег куча

И машина, чтоб всех круче.

Пусть всегда во всем везет,

В жизни выпадет джек-пот.

И в семье, и на работе

Будет Ирочка в почете.

Я желаю, чтоб всегда

Улыбалась ей судьба!

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

***

Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чем-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

***

Желаем счастья, синьорина.

Энтузиазма Вам, Ирина,

Здоровья, радости, веселья,

Тепла, комфорта, настроения!

В глазах — огня, в душе — раздолья,

Больших чудес у лукоморья

С хрустально-сказочным дворцом

И Вами, королевой, в нём!

Всегда улыбчивою быть,

Себя лелеять и ценить,

Жить только в роскоши и ласке,

Как в тех мечтах из детской сказки!

***

Жизнь мелькает скоротечно,

То падение, то взлет,

Пусть тебе, Ирина, вечно

Сногсшибательно везет!

Как раскат шумящий грома,

Долетит к тебе успех,

Чтобы ты жила, бесспорно,

Увлекательнее всех!

И всё то, что сердцу мило,

Жизнь пусть щедро поднесет,

Чтоб ты счастье находила

В каждом дне, что настает!

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