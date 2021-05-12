Всемирный день медицинской сестры отмечают ежегодно 12 мая. Представители этой профессии — надежные люди, поскольку они ответственно относятся ко всему, что делают.

В этот день родилась знаменитая медсестра Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады медицинских сестер.

Профессия медсестры была в почете во все времена, женщины выбирали ее как благородное призвание — служить людям.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем медицинской сестры в стихах и СМС.

СМС поздравления с Днем медицинской сестры

День медсестры сегодня на планете,

Пусть медсестрам солнце ярче светит.

Пусть ценен будет труд их очень важный.

Я поздравляю медсестер отважных!

***

Халатик белоснежный, мила и аккуратна,

Негромкий голос нежный, в общении приятна.

Всегда поддержит словом, улыбкой успокоит,

Пусть будет все прекрасно в судьбе твоей достойной!

Пусть будут дежурства удачными,

А труд твой для всех всегда значимым.

Красивой всегда будь, счастливой.

С Днем медсестры. Будь любимой!

***

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов! С праздником!

***

Медсестры работы у нас не боятся.

Усталость прогонят — помогут всегда.

Желаю вам в праздник собою заняться,

Пусть грусть не коснется ресниц никогда.

Пусть ценят и любят вас, денежки платят.

Пусть сбудутся грезы скорей без труда!

***

Вы – помощники врачей,

Ангелы для пациентов,

И живительный ручей —

Труд ваш в большинстве моментов.

За здоровье благодарность

И за жизни продолженье,

И за вашу лучезарность

Вам спасибо, с уважением.

Календарь праздников на 2021 год

В Украине есть немало праздников, которые отмечают представители различных профессий. Согласно календарю на 2021 год, в мае будет как минимум шесть профессиональных праздничных дат.

Среди них — День банковских работников, День морской пехоты Украины, Всемирный день метролога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, а также другие важные даты. Смотрите полный календарь неофициальных праздников на 2021 год на Фактах ICTV.