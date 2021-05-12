Всемирный день медицинской сестры отмечают ежегодно 12 мая. Представители этой профессии — надежные люди, поскольку они ответственно относятся ко всему, что делают.
В этот день родилась знаменитая медсестра Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады медицинских сестер.
Профессия медсестры была в почете во все времена, женщины выбирали ее как благородное призвание — служить людям.
Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем медицинской сестры в стихах и СМС.
СМС поздравления с Днем медицинской сестры
День медсестры сегодня на планете,
Пусть медсестрам солнце ярче светит.
Пусть ценен будет труд их очень важный.
Я поздравляю медсестер отважных!
***
Халатик белоснежный, мила и аккуратна,
Негромкий голос нежный, в общении приятна.
Всегда поддержит словом, улыбкой успокоит,
Пусть будет все прекрасно в судьбе твоей достойной!
Пусть будут дежурства удачными,
А труд твой для всех всегда значимым.
Красивой всегда будь, счастливой.
С Днем медсестры. Будь любимой!
***
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов! С праздником!
***
Медсестры работы у нас не боятся.
Усталость прогонят — помогут всегда.
Желаю вам в праздник собою заняться,
Пусть грусть не коснется ресниц никогда.
Пусть ценят и любят вас, денежки платят.
Пусть сбудутся грезы скорей без труда!
***
Вы – помощники врачей,
Ангелы для пациентов,
И живительный ручей —
Труд ваш в большинстве моментов.
За здоровье благодарность
И за жизни продолженье,
И за вашу лучезарность
Вам спасибо, с уважением.
Календарь праздников на 2021 год
В Украине есть немало праздников, которые отмечают представители различных профессий. Согласно календарю на 2021 год, в мае будет как минимум шесть профессиональных праздничных дат.
Среди них — День банковских работников, День морской пехоты Украины, Всемирный день метролога, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, а также другие важные даты. Смотрите полный календарь неофициальных праздников на 2021 год на Фактах ICTV.