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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Грозовые дожди, до +25: погода в Украине на 12 мая (КАРТА)

Погода ICTV

Погода в Украине в среду, 12 мая, буде преимущественно влажной – в большинстве областей ожидаются грозовые дожди.

Сухо только на северо-западе, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Максимальные +24 +26 прогнозируют на Закарпатье, в других областях на Западе страны – от +15 до +21.

В южных областях сегодня не выше +13 +15, на Севере +14 +16.

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На Востоке +11 +13, в центральных регионах температура будет колебаться в пределах +12 +14.

В Киеве в среду дождь, гроза, в течение дня 14-16 выше нуля.

Погода 12 травня

Погода во второй декаде мая 2021

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют во второй декаде мая 2021 значительное потепление.

12-13 мая еще довольно прохладно, что связано с двумя циклонами, но температура будет заметно повышаться с каждым днем – с 14 мая на три-пять градусов.

Подробный прогноз погоды на вторую декаду мая 2021 — на Фактах ICTV.

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