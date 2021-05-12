В 2021 году День отца в Украине будут отмечать 20 июня, в третье воскресенье июня. В Украине официально пап с праздником будут поздравлять уже третий год подряд.

Ввел празднование Дня отца в 2019 году своим указом пятый президент Украины Петр Порошенко.

Целью праздника является укрепление института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

В мире День отца впервые отметили в 1909 году в городе Спокан (штат Вашингтон, США) по инициативе Соноры Смарт (Додд).

Женщина обратилась к властям города с просьбой ввести День отца, когда осознала, что такого праздника до сих пор не было.

Таким образом ей хотелось поблагодарить своего отца Уильяма, который после смерти ее матери самостоятельно воспитывал шестерых детей.

Праздник хотели провести в день рождения отца Соноры 5 июня, но из-за нехватки времени на подготовку перенесли на две недели.

Идею отмечать День отца вскоре подхватили другие города штата, а общенациональным праздником оно стало в 1966 году. Тогда и определили дату для праздника – третье воскресенье июня.

Декретный отпуск для мужчин

6 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о равных возможностях матери и отца в уходе за ребенком.

Документ устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на декретный отпуск.

Законом введен и 14-дневный одноразовый отпуск при рождении ребенка, который оплачивается за счет работодателя.

Согласно закону отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста определяется как равное право каждого из родителей.

Подробнее о декретном отпуске для мужчин читайте в материале Фактов ICTV.