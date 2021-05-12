Погода в Украине 13 мая, в четверг, порадует местных теплой температурой. В то же время в Украине будут курсировать циклоны — один из них вскоре уйдет за пределы страны, однако надвинется другой.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. Синоптик отметила, что с запада к Украине приблизится циклон Kai — из-за него завтра нальют дожди в Карпатах.

В то же время дожди наиболее вероятны в западной части Украины. Возможно, вечером они дотянут до Винницкой и Житомирской областей. Однако наконец потеплеет в восточных областях, а также на юге и в Днепропетровской области ожидается температура от +19 до +22 градусов. В других регионах — в течение дня от +15 до +19 градусов.

Ветер южных направлений стихнет завтра на Востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины. В Киеве 13 мая также не ожидается существенных осадков. Температура воздуха днем ​​будет достигать от +15 до +18 градусов.

По прогнозу синоптика, в дальнейшем погода будет теплеть, однако без дождей не обойдется. На востоке Украины в течение воскресенья и понедельника местами вероятное повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Погода в мае

Погода в мае 2021, по прогнозам синоптиков, будет довольно изменчивой. Однако уже на этой неделе ожидается значительное потепление на территории Украины.

В то же время в Укргидрометцентре отметили, что кратковременные дожди и грозы будут во всех областях Украины. Читайте подробнее о погоде в мае 2021 на сайте Факты ICTV.

Источник: Наталья Диденко