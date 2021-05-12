Полнолуние в мае 2021 года украинцы смогут наблюдать в конце месяца. Полнолуние в фазе знака Стрелец наступит 26 мая около 21.00.

Полнолуние часто влияет на общее самочувствие, в этот период люди могут быть более чувствительными и эмоциональными.

Астрологи советуют в этот период воздержаться от операций, связанных с землей и строительством. Также полнолуние в мае 2021 года может негативно влиять на здоровье и красоту — от изменения внешности лучше отказаться.

Успешными будут поездки, командировки и дела, связанные с юриспруденцией и регистрацией бизнеса.

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Лунный календарь на 2021 год

Лунный календарь на 2021 год предусматривает немало удачных дней для реализации задуманных планов и принятия важных решений.

Также он может указать на неблагоприятные дни, в которые лучше воздержаться от общения и некоторых дел.

Смотрите подробный лунный календарь на 2021 год в материале Фактов ICTV.