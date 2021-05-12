В Киевском зоопарке, который расположен на проспекте Победы, в семье бизонов родился малыш.

Об этом радостном событии сообщила пресс-служба Киевского зоопарка на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в семье бизонов, Варяга и Весты, родился малыш. Однако еще не известно, как назвали малыша-бизона и кто это — мальчик или девочка.

Беременность самки бизона длится около девяти месяцев. Обычно новорожденный бизон весит около 30 кг.

Через несколько часов после рождения он может встать на ноги и начать бежать на небольшие расстояния.

Кит в Темзе

В Англии местные ветеринары усыпили малыша-кита, который заплыл на мель Темзы. Сложное решение приняли местные ветеринары после того, как осмотрели малого полосатика, который застрял на катках для шлюпок.

Они выяснили, что кит больше не сможет вернуться к воде, поскольку получил тяжелые травмы. Ранее уже его замечали спасательные команды — до этого малыш успел застрять на катках лодки Ричмонд-лока и у плотины Теддингтон.