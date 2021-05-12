Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий в двух областях.

По данным Укргирометцентра, 12 мая в высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень, красный) в связи с оттепелью.

Красный уровень опасности означает, что погодные условия значительно ухудшились. Это может быть опасным для людей и окружающей среды.

Например, 3 уровень опасности может означать, что в регионе ожидается чрезвычайный снег, гололед или метель.

Погода в Украине

Погода 12 мая в Украине ожидается преимущественно влажной – в ряде регионов будут грозовые дожди. Однако сухая погода сохранится в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

На Закарпатье прогнозируют теплую погоду — около 20 градусов, однако такая ситуация будет не на всей территории Украины. Читайте полный прогноз погоды 12 мая в Украине на сайте Факты ICTV.