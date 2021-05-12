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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

WhatsApp отключит ряд функций для некоторых пользователей — причина

WhatsApp отключит ряд функций для некоторых пользователей — причина

Мессенджер WhatsApp начнет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности. Это произойдет в ближайшие несколько недель, сообщил представитель компании.

На первом этапе несогласным пользователям отключат доступ к чатам и звонкам. При этом они смогут воспользоваться этим функционалом, если с ними захотят связаться другие пользователи.

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На втором этапе у пользователей отберут возможность получать уведомления о входящих сообщениях своих контактов. Такая блокировка будет длиться несколько недель, причем для каждого этот период будет индивидуальным.

Представитель WhatsApp также сообщил, что аккаунты несогласных с политикой конфиденциальности пользователей не будут удалять — им продолжать напоминать о новой политике компании.

WhatsApp будет передавать данные Facebook

Руководство WhatsApp объявило о новой политике конфиденциальности в январе 2021 года. Она предусматривала передачу персональных данных пользователей всему семейству приложений от Facebook.

Среди этих данных — номер телефона WhatsApp, имя и фотография профиля, история переписки, а также финансовые транзакции, которые провели через приложение.

Источник: Business Insider

Фото: Pixabay

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