13 мая верующие западного обряда отмечают Вознесение Господне. В то же время в США празднуют Национальный день яблочного пирога, а в мире — Всемирный день техники для будущего.

В общем этот день вошел в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками.

Факты ICTV расскажут вам, какие самые главные праздники, а также приметы и запреты выпадают на 13 мая.

Праздник 13 мая

В этот день западные христиане отмечают Вознесение, которое ежегодно выпадает на четверг 40-го дня после Пасхи.

Именно в этот день Иисус вознесся на небеса и соединился с Богом.

На Вознесение нужно посещать церковные службы, ходить в гости, помянуть умерших родителей, а также раздавать милостыню нищим и больным.

Также ежегодно 13 мая в мире отмечается Всемирный день техники для будущего.

В частности, инженеры и разработчики демонстрируют свои инновационные технологические произведения.

Цель таких мероприятий — привлечение внимания людей к важности технологического развития.

В то же время американцы 13 мая отмечают вкусный день — Национальный день яблочного пирога.

А все потому, что яблочный пирог считается национальным американским десертом. Это символ процветания и национальной гордости в США.

День ангела 13 мая

В четверг, 13 мая, празднуют именины — Василий, Игнат, Максим, Никита и Яков.

Приметы на 13 мая

если в течение дня погода будет солнечной и без осадков — то таким будет лето;

если в ночь на 13 мая будет тепло и звездно, то урожай летом будет большим;

если 13 мая будет идти дождь — то следующая неделя будет холодным и влажным;

если наблюдается ясный восход солнца — лето будет жарким;

если ночью нет ветра, а на небе много звезд — то следует ожидать засухи летом.

Что нельзя делать 13 мая

физически работать;

злоупотреблять вредной пищей и алкоголем;

ругаться и ссориться;

идти куда-то из дома без надобности;

оскорблять и оставлять голодными животных.

Церковный календарь 2021

2 мая отметили главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.