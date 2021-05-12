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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

С Днем медсестры: яркие открытки и поздравления

С Днем медсестры: яркие открытки и поздравления

День медсестры отмечают ежегодной 12 мая. Дату праздника выбрали неслучайно. В 1853 году во времена Крымской войны англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия.

Туда могли вступить все желающие женщины, несмотря на их статус и положение в обществе. Все они были без медицинского образования. Добровольцы ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях.

В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. 12 мая – это день рождения Флоренс Найнтингейл, которая создала первую группу медсестер.

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Медсестра всегда нужна — представители этой профессии очень надежные люди. Уверены, поздравления с этой праздничной датой будут им приятны. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в открытках с Днем медсестры.

Поздравления с Днем медсестры в открытках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

Календарь праздников 2021

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть много важных дат, не утвержденных на законодательном уровне. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, май порадует необычными датами.

Среди них — Международный день семей, Всемирный день вышиванки, а также Всемирный день без табака. Смотрите полный календарь неофициальных праздников на 2021 год на сайте Факты ICTV.

Фото: Pexels

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