День медсестры отмечают ежегодной 12 мая. Дату праздника выбрали неслучайно. В 1853 году во времена Крымской войны англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия.

Туда могли вступить все желающие женщины, несмотря на их статус и положение в обществе. Все они были без медицинского образования. Добровольцы ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях.

В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. 12 мая – это день рождения Флоренс Найнтингейл, которая создала первую группу медсестер.

Медсестра всегда нужна — представители этой профессии очень надежные люди. Уверены, поздравления с этой праздничной датой будут им приятны. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в открытках с Днем медсестры.

Поздравления с Днем медсестры в открытках

Календарь праздников 2021

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть много важных дат, не утвержденных на законодательном уровне. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, май порадует необычными датами.

Среди них — Международный день семей, Всемирный день вышиванки, а также Всемирный день без табака. Смотрите полный календарь неофициальных праздников на 2021 год на сайте Факты ICTV.