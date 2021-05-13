День ангела — Нины (14 мая): поздравления и значение имени

День ангела Нины празднуют несколько раз в году, в том числе 14 мая. Имя Нина является очень распространенным и имеет целых семь версий происхождения. С латинского языка оно переводится как царственная, с грузинского — ласковая, с арабского — полезная, с испанского — девочка, с иврита — правнучка. С языка индейцев кечуа Нина означает тлеющие угли.
Характер девушек по имени Нина отличается особой чуткостью, добротой и тактом. Нина знает, как вести себя в различных ситуациях, поэтому ее всегда уважают и учитывают ее мнение.
Среди других положительных характеристик: любовь к труду, энергичность, реалистичные взгляды на жизнь. У Нины есть чувство достоинства, она не любит вступать в конфликтные ситуации, поэтому часто может скрывать свои чувства и эмоции.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Нины в прозе, СМС и открытках, чтобы вы поздравили дорогих вам девушек и женщин с таким именем.
Поздравления с Днем ангела Нины в прозе
Ниночка, с праздником! Желаю всегда чувствовать поддержку твоего ангела! Пусть он будет рядом ежесекундно! Здоровья крепкого, только хорошего настроения, успехов во всех начинаниях и исполнения всех желаний!
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Дорогая Нина, с днем ангела тебя поздравляю! Желаю тебе всегда хорошего настроения, верных и отзывчивых друзей, настоящей и искренней любви, крепкого здоровья и гармонии с собой. Ты достойна лучшего, люби себя и дари радость близким!
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Нина, с Днем ангела тебя, дорогая! Пусть все пожелания сбудутся, пусть в жизни всегда будет место для любви, тепла, исполнения желаний и путешествий. Желаю быть любимой и нужной.
СМС-поздравления с Днем ангела Нины
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Дорогая Нина, с днем ангела тебя искренне поздравляю,
Счастья и радости желаю,
Желаю здоровья и радостных дней,
Пусть будет жизнь с каждым днем веселей.
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Нина, с праздничком тебя.
Проведи весь день шутя:
Будь задорна, весела
Беззаботна и смела!
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Желаю радости, любви.
Ты жизни нарисуй картину
И очень счастливо живи.
Поздравление с Днем ангела Нины в открытках
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