13 мая Google выпустил новый дудл и посвятил его Софии Стриенской. Она была польской художницей, графиком, иллюстратором, сценографом и представительницей направлении ар-деко.

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Стриенской. Иллюстрацию для Google выполнила художница из Польши Дикси Леота.

Софию Стриенскую считают одной из самых известных польских художниц в стиле ар-деко в начале 1900-х годов.

— Ее смелые и авантюрные работы отражают ее личность бескомпромиссной героини творчества и художественной выразительности, — говорится в описании от Google.

София Стриенская родилась в 1891 году в Кракове. Она начала рисовать карикатуры на клиентов своего отца в его печатном магазине, развивая свой талант.

Гендерные барьеры тех пор мешали ее творчеству и она осмелились их нарушить. Она сделала себе мужскую прическу и поступила в Мюнхенскую академию искусств, которая тогда не принимала женщин, как мужчина. Спустя год обман раскрылся и она вынуждена была вернуться в Краков, где занялась живописью и литературной работой

Свою карьеру Стриенская начала в 21 год из серии картин, основанных на польском фольклоре. Ее современный взгляд на традиционное искусство стал ее визитной карточкой, а стиль стал невероятно популярным, особенно после 1911 года, когда Польша обрела независимость.

В 1917 году вышла ее серия работ под названием Славянские идолы, которая была напечатана чуть ли не везде, даже на обертках шоколадных конфет.

Среди ее самых известных работ: иллюстрации к Монахомахии Игнация Красицкого, Времена года, Рождественские гимны, Четыре таинствам и Польские танцы.

Художницу также называют принцессой польского искусства.

Google посвятил дудл Лауре Басси

17 апреля Google посвятил дудл Лауре Басси — итальянскому физику, философу и первой женщине в истории Европы профессору физики в университете.

Подробнее о том, кто такая Лаура Басси — читайте в материале Фактов ICTV.