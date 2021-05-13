Тренды гостиничного этикета: как технологии изменили коммуникацию с гостем

Гостиничный бизнес стал одной из тех сфер, в которой пришлось поработать над нововведениями за последний год. Карантин внес свои коррективы и продолжать работу в обычном режиме стало почти невозможно.

Предприниматели пытались вывести деятельность на новый уровень, внедряя достаточно интересные решения. И если обязательными масками или антисептиками уже никого не удивишь, то “отель в телефоне” может поразить.

Поскольку сфера туризма пострадала больше всего за время коронавируса, владельцам гостиничных помещений было нелегко. Как показывает статистика, у 93% отелей выручка значительно уменьшилась. Хотя категория и репутация сыграли роль, трудно сказать, кто пережил кризис лучше.

Трудно было новым отелям, ведь они еще не имеют устойчивой позиции на рынке. Но “ветеранам” отрасли тоже не стоило расслабляться, потому что даже постоянные гости не приезжали из-за ограничений. Данные STR (Smith Travel Research) демонстрируют неблагоприятную ситуацию: даже в тех отелях, которые работали, уровень загруженности не превышал 10%.

Однако ничто не вечно, люди начали снова ездить в любимые города и останавливаться у своих фаворитов. Следуя новым правилам, туристы путешествовали и привыкали к новой реальности. Например, в Украине стабильно остались популярными направлениями Карпаты и Одесса. Соответственно, в этих локациях предпринимателям стоило активизироваться, чтобы работа была эффективной.

Защитное стекло на стойке рецепции, доставка завтраков в номер вместо работы ресторана, снижение цен — все это стало основными методами ведения деятельности. А ради достижения более высокого уровня безопасности работу пытались максимально перевести в онлайн-режим.

Мы выяснили у основателя Ribas Hotels Group, какие из трендов действительно работают в гостиничном бизнесе и чего стоит ждать в будущем. Выбор комментатора не случаен, поскольку Ribas — трендсеттер HoReCa индустрии, который сочетает в себе инвестиционную компанию с девелопментом и франчайзингом, а также увеличил в 2021 году количество объектов под своим управлением до 25 (более 1 000 номеров в восьми локациях Украины), 20 из которых — курортные.

— Вы не заметите, как скоро наступит момент, и работа всех департаментов отеля: от бронирования до обслуживания номеров — будет происходить исключительно через мобильные приложения и мессенджеры, — делится прогнозами основатель сети Артур Лупашко.

Сотрудники отелей сети Ribas общаются с гостями во время проживания и выселения только через Telegram и WhatsApp, коммуникация лицом к лицу — ограничена.

Кроме мессенджеров, в сети Ribas для ведения рабочих процессов создали чат-бота в Telegram, а также первыми в Украине начали использовать штриховой код из приложения Дія при регистрации. Такой способ регистрации позволяет избежать общения непосредственно возле стойки рецепции и лишний раз не искать паспорт в чемодане.

Благодаря этим инновациям, украинское гостиничное дело активно развивается даже во время пандемии коронавируса. Так, например, в декабре 2020 года был открыт гостиничный комплекс Ribas Karpaty в Буковеле, а за пределами Украины на завершающем этапе две гостиницы: Bautzen в городе Еленя-Гура (Польша) и в городе Бар (Черногория).

Тренды повышенного уровня заботы о безопасности гостей в гостиницах теперь стали определяющими в ведении рабочих процессов. В эпоху распространения коронавируса общение онлайн является наиболее правильным решением для соблюдения карантинных мероприятий и одновременно ведения привычного образа жизни.

Хотя полноценно отрасль туризма восстановится не скоро, способствовать этому стоит с двух сторон. Пока предприниматели активно внедряют инновационные решения и пытаются привлечь гостей, туристы могут поддержать любимые отели или открыть для себя новые. Сотрудничество бизнеса и общества была и есть лучшей вакциной от любых инфекционных болезней и рисков.