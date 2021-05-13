В 2021 году Ураза-байрам отмечают 13 мая. Это священный исламский праздник, день милосердия, добра и благодарности.

Согласно исламскому календарю день начинается с заходом солнца, поэтому празднование Ураза-байрам начнется вечером 12 мая.

История Ураза-байрама

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — это большое празднование завершения Рамадана, месяца строгого поста и молитв. В этот день мусульмане благодарят Аллаха за все испытания и трудности, ведь милость на небесах получат только те, кто преданно следовал всем предостережениям Рамадана.

Ураза-байрам считается вторым важнейшим мусульманским праздником после Курбан-Байрама. Он символизирует духовность и возрождение, и свою благодарность верующие (в частности, все совершеннолетние мужчины) выражают через праздничную молитву айт-намаз. К этой дате мусульмане готовятся накануне.

Традиции

В праздничные дни верующие приветствуют друг друга словами Ид Мубарак, что значит Благословенного праздника!

что значит Обязательно нужно совершить омовение и надеть лучшую новую одежду.

Принято жертвовать нуждающимся, помогать продуктами и деньгами. Милостыня символизирует покаяние за свои грехи.

Праздничное застолье в семейном кругу, обязательные подарки для всех членов семьи.

Женщины готовят лучшие праздничные блюда и убирают в домах.

В связи с пандемией коронавируса во многих мусульманских странах власти настойчиво рекомендуют отмечать праздник Ураза-Байрам в узком семейном кругу.

Что нельзя делать

Любая работа на земле считалась грехом.

Запрещалось ссориться, выяснять отношения и кричать на детей.

Приходить в гости без подарков или в старой одежде считалось большим неуважением к празднику.

Рамадан 2021

Во время Рамадана 2021 мусульмане придерживаются великого поста около одного месяца. В 2021 году он начался 12 апреля с восходом солнца и продлится до заката 12 мая. На следующий день, 13 мая, отмечают важный праздник — Ураза-байрам.

Считается, что в Рамадан был ниспослан Коран. Эти 30 дней — период для переосмысления, духовного роста, а также морального преображения. Что нельзя делать во время Рамадана 2021 — читайте в материале на сайте Факты ICTV.