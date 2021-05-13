Как сделать электронный ключ через Ощадбанк

Цифровые технологии все больше развиваются и активно входят в нашу повседневную жизнь.

Одной из таких технологий является внедрение электронных ключей в банках. Они значительно облегчают жизнь клиентов банка и позволяют выполнять операции онлайн.

Электронная цифровая подпись сегодня имеет такую же юридическую силу, как и традиционная подпись от руки или мокрая печать на бумажных документах.

Она была создана для подтверждения вашей личности на онлайн-платформах и подписания документов в электронном формате.

Что такое электронный ключ в Ощадбанке

Электронный ключ — это файл, созданный с помощью криптографического преобразования информации. Все данные, хранящиеся в ключе, зашифровываются, поэтому его подделка невозможна. После создания такого ключа вы получаете электронную цифровую подпись.

После его создания пользователь получает доступ к своим персональным данным и может просматривать все оцифрованные данные.

Эта функция помогает экономить ваше время и облегчает всю операционную деятельность в Ощадбанке.

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Как можно создать электронную цифровую подпись в Ощадбанке

В настоящее время создание электронного ключа возможно только непосредственно в самом отделении банка.

Создать электронный ключ могут физические и юридические лица, которые являются клиентами Ощадбанка.

Для этого вам нужно иметь следующий перечень документов:

ваш паспорт или его копию;

карточку налогоплательщика;

платежную карту;

справку о регистрации места жительства.

С этими документами вам нужно прийти в отделение Ощадбанка и обратиться к специалистам.

После оформления клиент банка получает дополнительную карту со встроенным чипом и доступ к двум ключам защиты.

Первый ключ является сертифицированным и становится полной личной собственностью клиента. Доступ к нему не предоставляется любым другим лицам.

Его желательно хранить на USB-флешке. Также он может храниться файлом в телефоне или на вашей электронной почте.

Второй ключ является открытым и публикуется в специализированном справочнике банка и используется для проверки данных.

Эта система работает так, что когда пользователь имеет доступ к открытому ключу, то он может только проверить данные, но у него нет доступа к сертификационному.

Для проверки электронной подписи достаточно только открытого ключа, а для того, чтобы пользоваться электронной подписью, нужно иметь доступ к сертификационному.

Таким образом банк надежно защищает ваши данные и предоставляет повышенную конфиденциальность вашим электронным операциям.