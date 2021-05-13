Как сделать электронный ключ через Ощадбанк

Цифровые технологии все больше развиваются и активно входят в нашу повседневную жизнь.
Одной из таких технологий является внедрение электронных ключей в банках. Они значительно облегчают жизнь клиентов банка и позволяют выполнять операции онлайн.
Электронная цифровая подпись сегодня имеет такую же юридическую силу, как и традиционная подпись от руки или мокрая печать на бумажных документах.
Она была создана для подтверждения вашей личности на онлайн-платформах и подписания документов в электронном формате.
Что такое электронный ключ в Ощадбанке
Электронный ключ — это файл, созданный с помощью криптографического преобразования информации. Все данные, хранящиеся в ключе, зашифровываются, поэтому его подделка невозможна. После создания такого ключа вы получаете электронную цифровую подпись.
После его создания пользователь получает доступ к своим персональным данным и может просматривать все оцифрованные данные.
Эта функция помогает экономить ваше время и облегчает всю операционную деятельность в Ощадбанке.
Как можно создать электронную цифровую подпись в Ощадбанке
В настоящее время создание электронного ключа возможно только непосредственно в самом отделении банка.
Создать электронный ключ могут физические и юридические лица, которые являются клиентами Ощадбанка.
Для этого вам нужно иметь следующий перечень документов:
- ваш паспорт или его копию;
- карточку налогоплательщика;
- платежную карту;
- справку о регистрации места жительства.
С этими документами вам нужно прийти в отделение Ощадбанка и обратиться к специалистам.
После оформления клиент банка получает дополнительную карту со встроенным чипом и доступ к двум ключам защиты.
Первый ключ является сертифицированным и становится полной личной собственностью клиента. Доступ к нему не предоставляется любым другим лицам.
Его желательно хранить на USB-флешке. Также он может храниться файлом в телефоне или на вашей электронной почте.
Второй ключ является открытым и публикуется в специализированном справочнике банка и используется для проверки данных.
Эта система работает так, что когда пользователь имеет доступ к открытому ключу, то он может только проверить данные, но у него нет доступа к сертификационному.
Для проверки электронной подписи достаточно только открытого ключа, а для того, чтобы пользоваться электронной подписью, нужно иметь доступ к сертификационному.
Таким образом банк надежно защищает ваши данные и предоставляет повышенную конфиденциальность вашим электронным операциям.