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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Какой праздник 14 мая

14 травня_календар

14 мая верующие отмечают день памяти пророка Иеремии. В народе праздник называют Еремея Запашника.

В этот день много работали в поле, прекращали пахать и начинали сеять.

Именины 14 мая празднуют: Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Герасим, Нина и Тамара.

Приметы 14 мая:

  • Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – будут дожди весь следующий месяц.
  • Пасмурный день – к морозной зиме.
  • На восходе солнца нет облаков – к жаркому лету.
  • Появились комары на Еремея – пора сеять рожь.
  • Вечерняя роса – к ясному дню.
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Что нельзя делать 14 мая:

  • Занимать деньги, продукты и зерно – к неудачам в семье и плохому урожаю.

Вознесение Господне 2021

Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Поскольку дата каждый год является разной, день праздника всегда неизменный – четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.

Когда украинцы будут отмечать Вознесение Господне 2021, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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