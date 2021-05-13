14 мая верующие отмечают день памяти пророка Иеремии. В народе праздник называют Еремея Запашника.
В этот день много работали в поле, прекращали пахать и начинали сеять.
Именины 14 мая празднуют: Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Герасим, Нина и Тамара.
Приметы 14 мая:
- Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – будут дожди весь следующий месяц.
- Пасмурный день – к морозной зиме.
- На восходе солнца нет облаков – к жаркому лету.
- Появились комары на Еремея – пора сеять рожь.
- Вечерняя роса – к ясному дню.
Что нельзя делать 14 мая:
- Занимать деньги, продукты и зерно – к неудачам в семье и плохому урожаю.
Вознесение Господне 2021
Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Поскольку дата каждый год является разной, день праздника всегда неизменный – четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.
Когда украинцы будут отмечать Вознесение Господне 2021, читайте в материале Фактов ICTV.