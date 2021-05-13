14 мая верующие отмечают день памяти пророка Иеремии. В народе праздник называют Еремея Запашника.

В этот день много работали в поле, прекращали пахать и начинали сеять.

Именины 14 мая празднуют: Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Герасим, Нина и Тамара.

Приметы 14 мая:

Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – будут дожди весь следующий месяц.

Пасмурный день – к морозной зиме.

На восходе солнца нет облаков – к жаркому лету.

Появились комары на Еремея – пора сеять рожь.

Вечерняя роса – к ясному дню.

Что нельзя делать 14 мая:

Занимать деньги, продукты и зерно – к неудачам в семье и плохому урожаю.

Вознесение Господне 2021

Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Поскольку дата каждый год является разной, день праздника всегда неизменный – четверг шестой недели после Светлого Христового Воскресения.

Когда украинцы будут отмечать Вознесение Господне 2021, читайте в материале Фактов ICTV.