К Земле приближается огромный астероид размером с футбольное поле. Длина небесного тела составляет около 118 м. Об этом сообщают эксперты NASA.

Согласно прогнозу NASA, астероид под названием 2015 KJ19 пролетит мимо Земли в пятницу, 14 мая. По киевскому времени это произойдет около 13.00. Скорость объекта достигнет 23 км/c.

Сотрудники американского ведомства заявляют, что такие большие размеры небесного тела KJ19 способны сровнять с землей маленький город. И к счастью, этот астероид не представит угрозы для планеты.

Анализ NASA показывает, что космическая порода будет проходить на расстоянии чуть больше чем в 15 раз между Землей и Луной.

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Космический аппарат NASA возвращается на Землю

Космический корабль NASA OSIRIS-REx собрал образцы астероида Бенну. Он доставит их на Землю в 2023 году.

Капсула с образцами отдельно спустится парашютом на испытательный полигон, где ее будут исследовать ученые.

Источник: Express