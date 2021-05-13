Растущая луна в мае 2021 — дата и советы

Растущая луна в мае 2021 года наступит в середине месяца и продлится почти до конца. По прогнозам астрологов, первая фаза растущей луны начнется 12 мая.

В такой фазе луна будет находиться до 18 мая. Однако уже 20 мая начнется вторая фаза, которая продлится до 25 мая включительно.

Благоприятные дни в мае 2021 года по мнению астрологов — это период с 12 по 14 мая.

Ведь это удачное время для творчества, любви и духовных поисков. Абсолютно любые дела, важные или нет, хорошо будут продвигаться. Неприятные события если и случатся — то будут кратковременными и не принесут особенно ощутимого вреда.

В период растущей луны рекомендуется строить планы и реализовать новые проекты, взвешивать и описывать планы развития новоиспеченных идей, внимательно разбирать и решать проблемы или вопросы, которые постоянно вас беспокоят.

Кроме того, в это время как в работе, так и в личной жизни наступает этап переосмысления нынешних отношений с окружающими. Быстро возникают новые связи и знакомства. Вместе с ростом месяца в этот период также растет и жизненная энергия.

Также во время растущей луны рекомендуют стричь волосы — так они будут быстрее отрастать.

Исключительные дни 19 мая (месяц будет находиться в первой четверти) и 26 мая (полнолуние). Это критические дни, насыщенные соблазнами, обманом и иллюзиями. Очень большая вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Магнитные бури в 2021 году

Магнитные бури могут сильно влиять на наше самочувствие. Продолжаются они обычно от нескольких часов до нескольких дней.

Этот период особенно сказывается на состоянии метеозависимых людей, а также людей из групп риска. Сюда входят пожилые люди, дети и беременные женщины. Плохо себя чувствовать может даже полностью здоровый человек.

Смотрите календарь магнитных бурь на 2021 год, чтобы подготовиться к возможным изменениям.