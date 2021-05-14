День ангела Тамары празднуют три раза в год, в том числе и 14 мая. Тамара с иврита переводится как финиковая пальма или смоковница.

У женщин с этим именем есть склонность к лидерству, поэтому часто они выходят замуж за младших мужчин. В этом случае в семье складываются отношения, удовлетворяющие обоих супругов.

Тамара — очень экономная хозяйка, однако на детей денег не жалеет. Вкусно готовит, квартиру содержит в образцовом порядке.

Характер имеет вспыльчивый, поэтому может устроить мужу сцену ревности на людях.

Если у вас есть близкий человек, знакомая или коллега, которая носит это имя, не забудьте поздравить ее с днем ангела.

СМС-поздравления с днем ангела Тамары

***

Тамара, желаю тебе в именины,

Чтоб жизнь была радостной, яркой и длинной,

Чтоб все, что хотела, тебе доставалось,

Легко чтоб свершилось, о чем лишь мечталось.

Пусть будет семья очень дружной, сплоченной,

Душа чтоб твоя не была омраченной.

Живи, наслаждайся, цени каждый миг

И помни, что мир наш красив, многолик.

***

Пей шампанское и виски,

Кушай суши и омара,

В общем, жизни королевской

Пожелаю я, Тамара.

Вилла будет пусть и яхта,

Бентли у ворот стоит,

А на белых одеялах

Принц прекрасный пусть лежит.

Шуба будет пусть из меха,

А в ушах блестят бриллианты,

А судьба пусть предлагает

Яркие лишь варианты.

***

Ты не женщина, царица!

Всех сражает блеск в глазах.

Доброта в душе таится.

И улыбка на устах.

И зовут тебя недаром

Славным именем таким.

Несравненная Тамара,

Достигай во всем вершин!

***

Царское ты носишь имя,

И о том молва недаром,

Ты могла бы править миром,

Ведь тебя зовут — Тамара!

Горделивая осанка,

Властный взгляд, но не надменный,

Будь счастливою Тамара,

И любимой непременно!

***

Тамара, я тебе желаю,

Здоровья, счастья и добра.

Тебя сегодня поздравляю,

Красивой будь такой всегда.

Желаю я тебе достатка,

Желаю жить всегда в любви,

Жизнь у тебя пусть будет сладкой,

А ты твори, а ты — живи.

***

Тома, Томочка, Тамара,

Ты прекрасна, спору нет.

Знаем, у тебя есть тайна —

Красоты твоей секрет!

Мы тебе желаем дольше

Оставаться молодой,

Милой, доброй и счастливой.

Ну а мы всегда с тобой.

С днем ангела Тамары – поздравления в открытках

Церковные праздники в мае 2021

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Детальный календарь церковных праздников на май 2021 — на Фактах ICTV.