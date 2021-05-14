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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Греция окончательно открыла границы для туристов из Украины — посольство

Греція, Греция, море

Греческая Республика вновь изменила свое решение и разрешила въезд на территорию страны украинским туристам.

Об открытии границ с 14 мая сообщило посольство Украины в Греции.

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Для пересечения границы с туристической целью гражданам Украины нужно заполнить специальную PLF форму.

Также понадобится сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, но его можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до въезда.

Заметьте, что результаты теста должны быть переведены на английский.

Также можно предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни или справку о наличии антител, также переведены на английский.

Отдых в Черногории

Если вы планируете отдых за границей, то возвращаясь из Черногории вы сможете сделать тест на коронавирус совершенно бесплатно.

Местные органы здравоохранения сообщают, что туристам будет предоставляться бесплатное лечение, если во время пребывания в стране они заболели коронавирус.

Источник: Посольство Украины в Греческой Республике

Фото: Pixabay

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