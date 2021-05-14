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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Границы Греции остаются закрытыми для украинских туристов — посольство

Греция

Греция оставляет границы закрытыми для украинских туристов, сообщает посольство Украины в Греческой Республике.

Ранее республика анонсировала открытие страны для туристов из Украины, но 14 мая греческое правительство не приняло соответствующего решения.

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В посольстве также заявили, что точная дата открытия границ пока не известна.

Зато въезд в страну открыли путешественникам из других стран, теперь им не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию, но надо иметь при себе отрицательный тест на Covid-19 или пройти полный курс прививок.

Запрет въезда в Израиль

С 4 мая для граждан Украины действует также запрет на въезд в Израиль, из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

Сколько будет действовать эти запрет — пока не известно, но в посольстве отметили, что все разрешения на въезд в страну, выданные до 1 мая, аннулируются.

Для получения нового разрешения нужно снова подавать все необходимые документы в компетентные органы.

Источник: Посольство Украины в Греческой Республике

Фото: Dreamstime

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