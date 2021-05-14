Магнитные бури в мае 2021 года ожидаются 13 и 14 мая.

Месяц начнется с незначительных колебаний 2 и 3 мая, поэтому на Пасху будьте осторожны с употреблением спиртного и жирной пищи.

12 мая снова ожидаются незначительные колебания, 13 мая — магнитная буря мощностью G1 (слабая буря). 14 мая стоит приготовиться к более сильной буре мощностью G2 (средняя буря).

Календарь магнитных бурь в мае 2021:

2 мая — незначительные колебания;

3 мая — незначительные колебания;

12 мая — незначительные колебания;

13 мая — слабая магнитная буря;

14 мая — средняя магнитная буря;

15 мая — незначительные колебания;

16 мая — незначительные колебания;

17 мая — незначительные колебания;

20 мая — незначительные колебания.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури в первую очередь влияют на пожилых людей, беременных женщин, а также на тех, кто имеет хронические заболевания. Во время колебаний на Солнце у людей может болеть голова, мышцы, суставы, растет давление, появляется раздражительность и бессонница.

Читайте Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы сохранить свое здоровье во время магнитных бурь, стоит соблюдать ряд простых правил:

Не пейте алкоголь.

Кофе лучше заменить на чай.

Меньше употребляйте жирной пищи.

Хорошо высыпайтесь.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Магнитные бури в 2020 году

В календаре магнитных бурь на 2021 год указываются даты, к которым следует подготовить свой организм из-за геомагнитных колебаний.

Магнитные бури могут сильно влиять на наше самочувствие. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.