Маск потерял более $20 млрд из-за высказываний касательно Dogecoin

Состояние миллиардера и гендиректора компании Tesla Илона Маска упало более чем на $20 млрд после его скандального выступления в шоу Saturday Night Live.

В частности, на этой неделе акции Tesla упали на 15%. В результате чего капитал Илона Маска снизился на $20,5 млрд.

Сейчас он остается на третьей позиции в списке самых богатых людей планеты с $145,5 млрд.

До появления миллиардера на комедийном шоу, его состояние оценивалось в $166 млрд.

Тогда же на скетч-шоу Saturday Night Live Маск был самым богатым гостем программы за всю историю.

В частности, в эфире он признался о своей болезни синдром Аспергера, пошутил насчет своих грандиозных бизнес-планов и обсудил криптовалюты Bitcoin и Dogecoin, назвав последнюю мошенничеством.

Хоть и Маск недавно активно продвигал электронные монеты, но после его выступления стоимость Dogecoin упала более чем на 30% за сутки.

Между тем 13 мая миллиардер сообщил, что Tesla прекращает продажу электромобилей за биткоины.

Поэтому на фоне этого заявления цена самой дорогой криптовалюты Bitcoin упала сразу на 17% до отметки $47 тыс.

А падение акций на 15% на этой недели стоило миллиарды капитала Маска. Он в основном состоит с 21% акций Tesla и доли в космической компании SpaceX.

Но несмотря на это, Маск все еще почти на $110 млрд богаче по сравнению с 2020 годом.

Твиты Маска о биткоине

В феврале состояние Илона Маска за сутки сократились на $15,2 млрд. Это произошло после рекордного падения акций Tesla на 8,6%.

Акции компании могли подешеветь из-за твитов Маска, что биткоин почти такой же бред, как и наличные деньги.

При этом за год пандемии Covid-19 состояние Маска выросло на 558% и теперь составляет $162 млрд.

Источник: Forbes