Портрет любимой Пикассо продали на аукционе в США за $103,4 млн

Картину известного испано-французского художника Пабло Пикассо Женщина, сидящая у окна или, как ее еще называют, Мари-Терез продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $103,4 млн.

На картине изображена возлюбленная Пикассо и одна из самых известных муз в истории современного искусства Мария Тереза Вальтер.

Художник выполнил портер маслом на холсте в 1932 году. Его размер — 146×114 см.

В целом эта картина одна из серии портретов Мари-Терез, которые традиционно продают на аукционах.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, ‘Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’ realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA — Christie’s (@ChristiesInc) May 14, 2021

Кроме того, другой портрет музы Пикассо 11 лет назад стал самой дорогой картиной мира на одном из аукционов.

Также в аукционном доме Christie’s продали картины других известных художников мира. Среди них Ван Гог, Пит Мондриан, Марк Ротко, Энди Уорхола.

В частности, произведение Ротко Без названия купили за $38,1 млн.

В свою очередь картину Ван Гога Тринкветайльский мост — за $37,4 млн, Пита Мондриана Композиция II с желтым, красным и синим — за $26,1 млн.

На аукционе продали самую большую картину в мире

В марте работу британского художника Саши Джафри, которая является самой огромной картиной в мире на холсте, продали на аукционе в Дубае за $62 млн.

Полотно Путешествие человечества разделено на 70 каркасных секций общей площадью 1 595,76 м², что пропорционально почти четырем баскетбольным площадкам.