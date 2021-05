Портрет любимой Пикассо продали на аукционе в США за $103,4 млн

Картину известного испано-французского художника Пабло Пикассо Женщина, сидящая у окна или, как ее еще называют, Мари-Терез продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $103,4 млн.

На картине изображена возлюбленная Пикассо и одна из самых известных муз в истории современного искусства Мария Тереза Вальтер.

Художник выполнил портер маслом на холсте в 1932 году. Его размер — 146×114 см.

В целом эта картина одна из серии портретов Мари-Терез, которые традиционно продают на аукционах.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, ‘Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’ realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA

— Christie’s (@ChristiesInc) May 14, 2021