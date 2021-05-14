В операционных системах Apple добавили поддержку крымскотатарского языка

В обновлении операционных систем американской корпорации Apple появилась поддержка крымскотатарского языка.

Теперь пользователи iOS 14.5 и macOS 11.3 могут его выбрать, включив в настройках Crimean Turkish (crh).

С этого момента у разработчиков ПО появится возможность локализировать свои продукты на крымскотатарском, рассказал активист Андрей Алексеев.

По его словам, в компании, по всей вероятности, не совсем корректно указали название языка, перепутав Turkic (тюркский) и Turkish (турецкий).

Алексеев также отметил, что обращения по поводу добавления крымскотатарского языка отправлялись в Apple с 2017 года.

Всего в мире крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч человек. В основном его носители проживают в Украине, Турции, Узбекистане, Румынии и Болгарии.

По классификации ЮНЕСКО, эта словесность принадлежит к группе, находящейся под серьезной угрозой исчезновения.

Крымская платформа: Путин шантажирует мир

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается шантажировать потенциальных участников инициативы Крымская платформа.

По его словам, российский лидер поначалу пытается убедить своих коллег из стран, желающих присоединится к платформе, но впоследствии переходит на язык ультиматумов.

Чубаров подчеркнул, что Россия раздражена недавним визитом президента Владимира Зеленского в Турцию и результатами его встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.