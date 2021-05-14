Погода на выходные в Украине (15 и 16 мая 2021)

На выходные часть Украины накроют дожди, но в остальных регионах ожидается солнечная и теплая погода.

Погода в Украине в субботу, 15 мая

В западных и северных областях ожидаются дожди. Температура днем 18-24, ночью 8-12.

На Юге, Востоке и в Центре Украины будет облачная с прояснениями погода. Столбики днем покажут 23-28, а ночью 9-14.

Погода в Украине в субботу, 16 мая

В западных регионах страны ожидаются дожди. Температура днем 18-20, ночью 8-10.

На Севере, Востоке и в Центре Украины синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем 23-28, ночью 9-13.

Жителям южных областей стоит приготовиться к грозам. Столбики термометров днем покажут 20-26, а ночью 11-13.

Рекордная жара

Накануне в ООН обнародовали данные, указывающие на то, что в 2021 году мир столкнется с катастрофической жарой. Температурный рекорд в этом году побьет самые высокие показатели прошлого лета.

Кроме того, десятилетие, которое закончилось, было самым теплым. Поэтому ученые убеждены, что катастрофического повышения температуры на 3-5° следует ожидать уже в этом веке.