Как быстро запоминать информацию — методики

Методики запоминания информации помогают лучше фиксировать необходимые данные и тренировать мозг так, как это происходит с телом во время занятий спортом.

Таких способов для прокачки разума немало, однако не все они смогут помочь выучить материалы, которые пригодятся во время учебы, работы и даже в повседневной жизни.

Мозг лучше усваивает и понимает информацию, которую человек визуализирует перед собой. Такой способ поможет создать яркую картинку в голове, от которой нельзя будет так просто избавиться. Однако не всем людям подходит такой метод — иногда его нужно разнообразить.

Факты ICTV узнали о самых известных методиках быстрого запоминания информации. Именно благодаря им вы сможете лучше прокачать мозг и удивить всех окружающих своими удивительными способностями.

Метод локусов

У этого метода есть несколько названий: метод локусов, дворец памяти или умственная прогулка. Нужно визуализировать данные, чтобы этот метод сработал, и мозг запомнил нужный материал. Этот способ прекрасно подходит для обучения. Благодаря этому методу можно запомнить имена и фамилии, исторические даты, а также выучить иностранный язык.

Для этого представьте, что вы находитесь в своем доме (он же дворец памяти). Представьте, как он выглядит, какие у него отличительные качества? Именно их можно использовать для запоминания.

Каждый угол или мебель в доме может служить тем “локусом”. К предметам декора можно подвязать идею или образ. К примеру, тот обеденный стол из дуба может стать одним локусом, кровать — вторым, а ночной светильник на кухне — третьим.

Нужно создать ассоциацию между определенной задумкой или словом с одним из этих красивых предметов в доме. Зафиксируйте эту идею в голове — при визуализации этих объектов вы сможете вспомнить необходимую вам информацию.

Мнемоника

Мнемоника или мнемотехника заключается в ряде приемов, упрощающих запоминание важных данных. К примеру, если нужно отметить перечень лекарств, то именно этот способ поможет лучше остальных методов.

Для этого нужно создать последовательность определенных и ярких ассоциаций, которые разуму будет более интересно “исследовать”. Есть несколько техник мнемоники. Среди них: акроним, акростих и рифмизация.

Акроним — придумать комбинацию букв — определенный шифр, который поможет вспомнить всю информацию.

Акростих — придумать стих, в котором первые буквы строк создают любое слово.

Ключи — нужно выделить во фразах ключевые слова — при их воспоминании восстанавливается весь слог.

Рифмизация — использование рифмы, чтобы запомнить нужный материал.

Метод чанки

Данные для потенциального запоминания нужно соединить в группу под определенным шаблоном. Этот способ подходит для однотипных данных — номер телефона, перечень цифр и другое.

К примеру, для быстрого запоминания информации можно “записать” в голове номер телефона через черточку. Есть же разница между набором цифр: 0931234567 и 093-123-45-67? Конечно, есть.

Определенный шаблон поможет сгруппировать в мыслях, например, список продуктов — по алфавиту или по типу еды.

Периодические повторения

Суть методики запоминания информации — проговаривать снова выученный материал через некоторое время. Формула для повторения:

Х = 2У + 1: где Х — день, когда данные начнут уходить из памяти, а У — день второго повторения.

К примеру, если вы запомнили данные восемь дней назад, то их нужно повторить через девять суток. Важно — интервал повторения может увеличиваться даже на один год и больше.

Сторителлинг

Согласно данным научных исследований, наш мозг хорошо запоминает красивую историю. Это также способствует высвобождению окситоцина — гормона эмпатии (его также называют гормоном объятий).

Эта методика поможет хорошо запомнить исторические события или другой нужный материал. Представьте перед глазами определенных персонажей, а также их сюжетные линии. Чем отличается этот симпатичный голубоглазый брюнет от кареглазой рыжей девушки? С чего они начинали свой путь и какова их цель — к чему они стремятся?

Все эти элементы создают полноценную историю, которую наш разум хорошо воспринимает. Чтобы помочь себе лучше запомнить, можно также установить определенную последовательность — хронику событий в жизни этих личностей.