Как быстро запоминать информацию — методики

Методики запоминания информации помогают лучше фиксировать необходимые данные и тренировать мозг так, как это происходит с телом во время занятий спортом.
Таких способов для прокачки разума немало, однако не все они смогут помочь выучить материалы, которые пригодятся во время учебы, работы и даже в повседневной жизни.
Мозг лучше усваивает и понимает информацию, которую человек визуализирует перед собой. Такой способ поможет создать яркую картинку в голове, от которой нельзя будет так просто избавиться. Однако не всем людям подходит такой метод — иногда его нужно разнообразить.
Факты ICTV узнали о самых известных методиках быстрого запоминания информации. Именно благодаря им вы сможете лучше прокачать мозг и удивить всех окружающих своими удивительными способностями.
Метод локусов
У этого метода есть несколько названий: метод локусов, дворец памяти или умственная прогулка. Нужно визуализировать данные, чтобы этот метод сработал, и мозг запомнил нужный материал. Этот способ прекрасно подходит для обучения. Благодаря этому методу можно запомнить имена и фамилии, исторические даты, а также выучить иностранный язык.
Для этого представьте, что вы находитесь в своем доме (он же дворец памяти). Представьте, как он выглядит, какие у него отличительные качества? Именно их можно использовать для запоминания.
Каждый угол или мебель в доме может служить тем “локусом”. К предметам декора можно подвязать идею или образ. К примеру, тот обеденный стол из дуба может стать одним локусом, кровать — вторым, а ночной светильник на кухне — третьим.
Нужно создать ассоциацию между определенной задумкой или словом с одним из этих красивых предметов в доме. Зафиксируйте эту идею в голове — при визуализации этих объектов вы сможете вспомнить необходимую вам информацию.
Мнемоника
Мнемоника или мнемотехника заключается в ряде приемов, упрощающих запоминание важных данных. К примеру, если нужно отметить перечень лекарств, то именно этот способ поможет лучше остальных методов.
Для этого нужно создать последовательность определенных и ярких ассоциаций, которые разуму будет более интересно “исследовать”. Есть несколько техник мнемоники. Среди них: акроним, акростих и рифмизация.
Акроним — придумать комбинацию букв — определенный шифр, который поможет вспомнить всю информацию.
Акростих — придумать стих, в котором первые буквы строк создают любое слово.
Ключи — нужно выделить во фразах ключевые слова — при их воспоминании восстанавливается весь слог.
Рифмизация — использование рифмы, чтобы запомнить нужный материал.
Метод чанки
Данные для потенциального запоминания нужно соединить в группу под определенным шаблоном. Этот способ подходит для однотипных данных — номер телефона, перечень цифр и другое.
К примеру, для быстрого запоминания информации можно “записать” в голове номер телефона через черточку. Есть же разница между набором цифр: 0931234567 и 093-123-45-67? Конечно, есть.
Определенный шаблон поможет сгруппировать в мыслях, например, список продуктов — по алфавиту или по типу еды.
Периодические повторения
Суть методики запоминания информации — проговаривать снова выученный материал через некоторое время. Формула для повторения:
- Х = 2У + 1: где Х — день, когда данные начнут уходить из памяти, а У — день второго повторения.
К примеру, если вы запомнили данные восемь дней назад, то их нужно повторить через девять суток. Важно — интервал повторения может увеличиваться даже на один год и больше.
Сторителлинг
Согласно данным научных исследований, наш мозг хорошо запоминает красивую историю. Это также способствует высвобождению окситоцина — гормона эмпатии (его также называют гормоном объятий).
Эта методика поможет хорошо запомнить исторические события или другой нужный материал. Представьте перед глазами определенных персонажей, а также их сюжетные линии. Чем отличается этот симпатичный голубоглазый брюнет от кареглазой рыжей девушки? С чего они начинали свой путь и какова их цель — к чему они стремятся?
Все эти элементы создают полноценную историю, которую наш разум хорошо воспринимает. Чтобы помочь себе лучше запомнить, можно также установить определенную последовательность — хронику событий в жизни этих личностей.