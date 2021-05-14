На 15 мая выпадает несколько праздничных дат, о которых стоит помнить и с которыми нужно поздравить друг друга.
15 мая — какой сегодня праздник
Прежде всего ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Его начали праздновать еще с 1993 года после принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеей ООН.
Кроме того, 15 мая чтят память князей Бориса и Глеба, которые были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича.
Их обоих убил старший брат Святополк Окаянный в 1015 году, когда вспыхнула междоусобная борьба за власть. Позже Бориса и Глеба стали считать защитниками земли.
Приметы на 15 мая:
- Посаженные 15 мая огурцы и тыквы будут иметь хороший урожай.
- Солнечный теплый день обещает хороший урожай.
- Если в этот день слышно пение соловья, то в течение нескольких следующих дней стоит ждать похолодания.
Что нельзя делать 15 мая:
- Если у вас были гости в этот день, то после того, как они ушли, нельзя сразу убирать.
- Не рекомендуется тратить много денег и часто пересчитывать их.
Именины 15 мая
Именины 15 мая празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Давид, Михаил, Роман.
Праздники в июне
Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, котый выпадает на 20 число.
Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. А в нашем церковном календаре праздников на июнь 2021 можно больше узнать о важных датах.