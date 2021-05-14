На 15 мая выпадает несколько праздничных дат, о которых стоит помнить и с которыми нужно поздравить друг друга.

15 мая — какой сегодня праздник

Прежде всего ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Его начали праздновать еще с 1993 года после принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеей ООН.

Кроме того, 15 мая чтят память князей Бориса и Глеба, которые были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича.

Их обоих убил старший брат Святополк Окаянный в 1015 году, когда вспыхнула междоусобная борьба за власть. Позже Бориса и Глеба стали считать защитниками земли.

Приметы на 15 мая:

Посаженные 15 мая огурцы и тыквы будут иметь хороший урожай.

Солнечный теплый день обещает хороший урожай.

Если в этот день слышно пение соловья, то в течение нескольких следующих дней стоит ждать похолодания.

Что нельзя делать 15 мая:

Если у вас были гости в этот день, то после того, как они ушли, нельзя сразу убирать.

Не рекомендуется тратить много денег и часто пересчитывать их.

Именины 15 мая

Именины 15 мая празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Давид, Михаил, Роман.

Праздники в июне

Главным христианским праздником в июне считается День Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, котый выпадает на 20 число.

Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. А в нашем церковном календаре праздников на июнь 2021 можно больше узнать о важных датах.