Согласно церковному календарю, День ангела Зои отмечают три раза в году — 26 февраля, 15 мая, 31 декабря.
Имя Зоя с греческого переводится как жизнь. Также существует версия, что это имя — перевод с библейского имени Ева.
Девушка по имени Зоя — красивая, умная, любознательная и харизматичная девушка. Именно она всегда привлекает внимание самых завидных женихов и вызывает зависть у девушек.
Зоя обладает хорошей эмпатией, а также она не верит слухам. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Зои в СМС, стихах и открытках.
Поздравления с Днем ангела Зои в СМС и стихах
С днем ангела Зою я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человеческую и простоту,
За доброе сердце и доброту!
***
Зоя, с днем ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех — только хвала!
***
Зоя, пусть ангел на именины
Осуществит все желания,
Несет счастье каждую минуту,
Успех и процветание.
Радостью жизнь наполнит
И добавит здоровья,
Мудростью благословляет
Добром и любовью!
***
С днем ангела, Зоенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, родная!
Поздравления с Днем ангела Зои в открытках
Календарь праздников
В мае 2021 года будет несколько важных церковных праздников, согласно календарю. Среди них — День Николая Чудотворца, который припадает на 22 мая.
Также в третьем месяце весны будет несколько однодневных постов. Смотрите полный календарь церковных праздников на 2021 год на сайте Факты ICTV.