Каждую третью субботу мая Украина отмечает праздник мира и единства — День Европы и в этом году он пришелся на 15 число.

Украина — единственная страна не член ЕС, отмечает праздник День Европы на государственном уровне.

Праздник установили в 2003 году, после того, как Украина получила независимость и приняла стратегический курс на евроинтеграцию.

15 мая жители Украины отмечают день общих ценностей и общей истории всех наций континента.

По традиции, в этот день по всей Украине проводились массовые мероприятия, но затяжной карантин вносит свои коррективы, поэтому даже во время праздника надо не забывать о масках и дистанции, а некоторые события вообще перенесены в онлайн формат.

Календарь праздников на май 2021

В середине мая этого года отмечаем немало государственных и неофициальных дат, в частности дней ангела и профессиональных праздников.

Чтобы не забыть поздравить ваших родных и близких, смотрите список праздников на май 2021 года.