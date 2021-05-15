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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Грозы в Киеве и ряде областей: в Украине ухудшится погода

Погода ICTV

Вскоре в Украине в ряде регионов и столицы значительно ухудшатся погодные условия. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об опасных метеорологических явлениях.

По данным Укргидрометцентра, 15 мая в ближайшие три часа в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы, которые продлятся до конца суток.

По прогнозам синоптиков, одновременно в Киеве и Киевской области также в ближайшие две-3:00 и до конца суток будет бушевать гроза.

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ДСНС также предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 15-16 мая в большинстве районов южных, западных, восточных регионов, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.

Погода в Украине

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине 15 мая ожидается теплой, однако в некоторых регионах будет идти сильный дождь.

Почти во всех областях Украины столбик термометра поднимется от +16 до+23 градусов, в то же время ожидаются обильные дожди и даже грозы.

Источник: ГСЧС

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