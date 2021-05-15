Китайский космический корабль без экипажа на борту успешно приземлился на поверхность Красной планеты. Такой шаг сделал Китай вторым космическим государством после США, которому удалось приземлиться на Марсе.

Космический аппарат под названием Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, запустили с космодрома Вэньчан на побережье Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года.

Это был первый шаг относительно исследования космоса Китаем. Космический корабль вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев путешествия в космосе.

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Ровер находился над Красной планетой в космосе более двух месяцев, исследуя потенциальные места для удачной посадки.

Планируется, что марсоход будет пребывать в посадочном модуле несколько дней, прежде чем преступит к исследованию местности.

В дальнейшем космический аппарат будет изучать поверхность почвы и атмосферу Марса, а также искать признаки любой древней жизни на Красной планете.

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Источник: Xinhua