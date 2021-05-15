Киев отмечает День Европы в Украине

15 мая столица отмечает День Европы в Украине. По этому случаю в Киеве пройдут праздничные мероприятия на Михайловской площади.

Этот праздник в Украине официально отмечают ежегодно в третью субботу мая. В этом году она приходится именно на 15 мая.

День Европы в Украине в 2021 году посвящен теме Дунайский путь в Европу. Сейчас Украина является председатель Дунайской комиссии — международной организации, занимающейся развитием судоходства на Дунае.

Церемония открытия Дней Европы состоится в 12.30 на Михайловской площади. В 14.00 планируется награждение победителей Международного онлайн конкурса песни языках стран Европейского Союза Formidable.

Закончатся мероприятия 15 мая в 20.00 симфоническим концертом на Михайловской площади. Композиции будут выполнять Фестивальный оркестр в составе ансамбля Киевские солисты, Национального Президентского оркестра и другие приглашенные музыканты. 16 мая в 20.00 состоится продолжение концерта.

Куда пойти в Киеве на День Европы

День Европы в Украине празднуют в 2021 году празднуют 15 мая. В этот день прославляют общие ценности и историю всех народов европейского континента.

Несмотря на пандемию коронавируса в столице состоится несколько праздничных мероприятий по случаю праздника. Куда пойти в Киеве на День Европы — смотрите интересную подборку мест и мероприятий в материале на сайте Факты ICTV.