Традиционно Международный день семьи отмечается 15 мая. Сам праздник учредили на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
Несомненно, что семья — это самое дорогое для человека. Именно в семье люди черпают вдохновение, любовь, поддержку и оптимизм, а сам день является прекрасной возможностью собрать за столом всей родней.
По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления к Международному дню семьи.
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Семья! Опора наша и защита,
Родной маяк на жизненном пути!
Пусть все плохое будет забыто,
И только счастье ждет нас впереди!
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Пусть дом Ваш будет полной чашей,
И год от года жизнь все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка!!! С Днем Семьи!
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Сберечь семью — важнейшая наука,
Нести свое тепло родным сердцам!
Пусть никогда ни ссоры, ни разлука
Не разведут нас к разным берегам!
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С Днем семьи! С днем верности и счастья!
Пусть стороной минуют вас несчастья!
И опыт, сын ошибок трудных,
Ведет всегда к добру, путем доступным!
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Пусть верность будет лебединой,
Любовь нигде вас не оставит,
Семья останется единой,
И счастья в жизни вам прибавит!
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Поздравляю с Международным днем семьи и искренне желаю, чтобы дома всегда ждали дорогие сердцу люди, чтобы ваш очаг горел и согревал всю семью любовью, радостью, гармонией и светом счастья.
Календарь праздников 2021
В Украине есть немало важных дат, которые не утверждены на законодательном уровне. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021, май порадует необычными датами.
Среди них — Всемирный день метролога, Всемирный день вышиванки, а также Международный день миротворцев ООН.
С календарем неофициальных праздников на 2021 можно ознакомиться на сайте Факты ICTV.