Традиционно Международный день семьи отмечается 15 мая. Сам праздник учредили на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.

Несомненно, что семья — это самое дорогое для человека. Именно в семье люди черпают вдохновение, любовь, поддержку и оптимизм, а сам день является прекрасной возможностью собрать за столом всей родней.

По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления к Международному дню семьи.

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Семья! Опора наша и защита,

Родной маяк на жизненном пути!

Пусть все плохое будет забыто,

И только счастье ждет нас впереди!

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Пусть дом Ваш будет полной чашей,

И год от года жизнь все краше,

Душа спокойна и легка,

Семья согласием крепка!!! С Днем Семьи!

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Сберечь семью — важнейшая наука,

Нести свое тепло родным сердцам!

Пусть никогда ни ссоры, ни разлука

Не разведут нас к разным берегам!

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С Днем семьи! С днем верности и счастья!

Пусть стороной минуют вас несчастья!

И опыт, сын ошибок трудных,

Ведет всегда к добру, путем доступным!

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Пусть верность будет лебединой,

Любовь нигде вас не оставит,

Семья останется единой,

И счастья в жизни вам прибавит!

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Поздравляю с Международным днем семьи и искренне желаю, чтобы дома всегда ждали дорогие сердцу люди, чтобы ваш очаг горел и согревал всю семью любовью, радостью, гармонией и светом счастья.

Календарь праздников 2021

В Украине есть немало важных дат, которые не утверждены на законодательном уровне. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021, май порадует необычными датами.

Среди них — Всемирный день метролога, Всемирный день вышиванки, а также Международный день миротворцев ООН.

С календарем неофициальных праздников на 2021 можно ознакомиться на сайте Факты ICTV.