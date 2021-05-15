16 мая – праздник Мавры-рассадницы или Мавры-молочницы.
Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, дают очень питательное, вкусное и густое молоко.
Именно из-за увеличения надоев у коров Мавру и называли молочницей.
В этот день верующие чтят память мучеников Тимофея и Мавры. Они пострадали за веру во Христа в III веке.
Также чтят память преподобного Феодосия Печерского.
Этот святой православной церкви известен как один из основоположников монашества на Руси, а также как игумен Киево-Печерского монастыря.
Кроме того, 16 мая отмечают Международный день биографов. В этот день стоит поздравить всех авторов, которые писали или пишут биографии известных исторических фигур, а также тех, кто пишет о традициях и обычаях людей, которые жили в ту или иную эпоху.
Именины 16 мая отмечают Петр, Николай, Ульяна, Тимофей, Павел.
Приметы на 16 мая:
- Если росы утром нет, то днем может быть дождь.
- Если дуб распустил листья раньше, чем ясень, это может указывать на засушливое лето.
- Если до 16 мая черемуха зацвела, будет холодно.
- Если утки и гуси в этот день машут крыльями, может начаться буря.
Что нельзя делать 16 мая:
- Не стоит спать до полудня.
- Не стоит оскорблять кого-то и обижаться на родных.
- Сегодня нельзя быть равнодушными к тем, кто нуждается в вашей помощи и кто просит о ней.
- Нельзя ничего брать в долг, чтобы не провести целое лето в нищете.
День вышиванки 2021
20 мая 2021 года украинцы 15-й раз подряд будут праздновать День вышиванки.
Праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая. Целью этого праздника является популяризация вышитой этнической одежды и чествование украинских традиций.
Подробнее о праздновании Дня вышиванки 2021 читайте в материале Фактов ICTV.