16 мая – праздник Мавры-рассадницы или Мавры-молочницы.

Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, дают очень питательное, вкусное и густое молоко.

Именно из-за увеличения надоев у коров Мавру и называли молочницей.

В этот день верующие чтят память мучеников Тимофея и Мавры. Они пострадали за веру во Христа в III веке.

Также чтят память преподобного Феодосия Печерского.

Этот святой православной церкви известен как один из основоположников монашества на Руси, а также как игумен Киево-Печерского монастыря.

Кроме того, 16 мая отмечают Международный день биографов. В этот день стоит поздравить всех авторов, которые писали или пишут биографии известных исторических фигур, а также тех, кто пишет о традициях и обычаях людей, которые жили в ту или иную эпоху.

Именины 16 мая отмечают Петр, Николай, Ульяна, Тимофей, Павел.

Приметы на 16 мая:

Если росы утром нет, то днем ​​может быть дождь.

Если дуб распустил листья раньше, чем ясень, это может указывать на засушливое лето.

Если до 16 мая черемуха зацвела, будет холодно.

Если утки и гуси в этот день машут крыльями, может начаться буря.

Что нельзя делать 16 мая:

Не стоит спать до полудня.

Не стоит оскорблять кого-то и обижаться на родных.

Сегодня нельзя быть равнодушными к тем, кто нуждается в вашей помощи и кто просит о ней.

Нельзя ничего брать в долг, чтобы не провести целое лето в нищете.

День вышиванки 2021

20 мая 2021 года украинцы 15-й раз подряд будут праздновать День вышиванки.

Праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая. Целью этого праздника является популяризация вышитой этнической одежды и чествование украинских традиций.

Подробнее о праздновании Дня вышиванки 2021 читайте в материале Фактов ICTV.