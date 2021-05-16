PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Тимофея: поздравления в открытках и СМС

День ангела Тимофея: поздравления в открытках и СМС

День ангела Тимофея приходится на 16 мая. В переводе с греческого имя означает тот, кто чтит бога.

Интересно, что по православному календарю имя Тимофей упоминается 20 раз в год — в основном дважды в месяц.

Преимущественно человек с таким именем спокойный и терпеливый, он имеет бешеную популярность среди девушек. О мужчинах, которые носят имя Тимофей, часто говорят, что они — душа компании.

Читайте
Выходные в мае 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

Факты ICTV собрали немало ярких открыток и поздравлений с Днем ангела Тимофея. Поздравьте своих мужчин с этим праздником!

Поздравления с Днем ангела Тимофея в открытках

З Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Поздравления с Днем ангела Тимофея в СМС

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

***

Тима, Тима, Тимофей,

Принимай же поскорей,

Поздравления слова,

Именины у тебя,

Так что на грусть рукой махни,

Пожелания прочти:

Будь по жизни оптимистом,

Там где надо, там артистом,

Горя никому не делай,

Дела оканчивай с победой,

И ангела благодари,

Ведь он исполнит все мечты!

***

Дорогой наш, славный Тимофей,
Будь всегда таким же сильным, смелым.
Будто сказочный мифический Орфей
Мастер ты любого, Тима, дела.

Поздравления скорее принимай
Ты от нас и в праздник пожелания
И друзей своих не забывай
В дни своих удач и процветания.

Календарь праздников

Один из важнейших праздников мая — День Николая Чудотворца, который будут отмечать 22 числа.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на май 2021, чтобы не забыть поздравить родных и друзей.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка