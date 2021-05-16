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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Грозы, град и сильные порывы ветра: в Украине ухудшится погода

Погода ICTV

По данным синоптиков, в понедельник, 17 мая, на территории Украины ухудшатся погодные условия.

Об опасных метеорологических явлениях украинцев предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ДСНС, 17 мая днем ​​ожидаются грозы, град и шквалы (сильные порывы ветра 15-20 м/с) в южных и центральных областях Украины (1 уровень опасности, желтый).

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Этот уровень означает, что осадки могут быть опасными для водителей и пешеходов. По этой причине следует быть осторожными на дороге.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине 17 мая преимущественно будет теплой, но ожидаются грозы почти на всей территории страны.

Температура будет держаться на уровне до +21 градусов, однако ночью похолодает — температура опустится до +9 градусов.

Источник: ГСЧС

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