17 мая в мире отмечается День электросвязи и информационного общества. Этот праздник относительно молодой: он был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году.
В этот день можно поздравить с профессиональным праздником программистов, Web-дизайнеров, работников компаний-провайдеров, системных администраторов, а также редакторов интернет-изданий.
Памятная дата должна обратить внимание на необходимость роста осведомленности населения Земли о сфере использования интернета и информационных технологий.
Кроме того, по церковному календарю 17 мая чествует мученицу Пелагию Тарсийскую, которую в народе называли Пелагеей Заступницей. Ее считают покровительницей невинных девушек, а также несправедливо обиженных.
Приметы на 17 мая:
- Если в этот день летает много майских жуков – к засухе;
- калина зацвела – пора сеять тыкву, огурцы и кукурузу;
- если в этот день будет ливень –рассчитывайте на хороший урожай;
- увидели на клене серьги — сейте свеклу.
Что нельзя делать 17 мая:
- Стоит отказаться от приема курятины в пищу, кроме того в этот день не рекомендуется резать домашнюю птицу;
- Кроме того, нельзя обрывать деревья и кусты.
Именины 17 мая
В этот день свой День Ангела празднуют Пелагея, Кирилл, Леонтий, Мария, Никита, Иван, Николай.