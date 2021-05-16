17 мая в мире отмечается День электросвязи и информационного общества. Этот праздник относительно молодой: он был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году.

В этот день можно поздравить с профессиональным праздником программистов, Web-дизайнеров, работников компаний-провайдеров, системных администраторов, а также редакторов интернет-изданий.

Памятная дата должна обратить внимание на необходимость роста осведомленности населения Земли о сфере использования интернета и информационных технологий.

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Кроме того, по церковному календарю 17 мая чествует мученицу Пелагию Тарсийскую, которую в народе называли Пелагеей Заступницей. Ее считают покровительницей невинных девушек, а также несправедливо обиженных.

Приметы на 17 мая:

Если в этот день летает много майских жуков – к засухе;

калина зацвела – пора сеять тыкву, огурцы и кукурузу;

если в этот день будет ливень –рассчитывайте на хороший урожай;

увидели на клене серьги — сейте свеклу.

Что нельзя делать 17 мая:

Стоит отказаться от приема курятины в пищу, кроме того в этот день не рекомендуется резать домашнюю птицу;

Кроме того, нельзя обрывать деревья и кусты.

Именины 17 мая

В этот день свой День Ангела празднуют Пелагея, Кирилл, Леонтий, Мария, Никита, Иван, Николай.