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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

17 мая 2021: какой сегодня праздник

17 мая 2021: какой сегодня праздник

17 мая в мире отмечается День электросвязи и информационного общества. Этот праздник относительно молодой: он был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году.

В этот день можно поздравить с профессиональным праздником программистов, Web-дизайнеров, работников компаний-провайдеров, системных администраторов, а также редакторов интернет-изданий.

Памятная дата должна обратить внимание на необходимость роста осведомленности населения Земли о сфере использования интернета и информационных технологий.

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Кроме того, по церковному календарю 17 мая чествует мученицу Пелагию Тарсийскую, которую в народе называли Пелагеей Заступницей. Ее считают покровительницей невинных девушек, а также несправедливо обиженных.

Приметы на 17 мая:

  • Если в этот день летает много майских жуков – к засухе;
  • калина зацвела – пора сеять тыкву, огурцы и кукурузу;
  • если в этот день будет ливень –рассчитывайте на хороший урожай;
  • увидели на клене серьги — сейте свеклу.

Что нельзя делать 17 мая:

  • Стоит отказаться от приема курятины в пищу, кроме того в этот день не рекомендуется резать домашнюю птицу;
  • Кроме того, нельзя обрывать деревья и кусты.

Именины 17 мая

В этот день свой День Ангела празднуют Пелагея, Кирилл, Леонтий, Мария, Никита, Иван, Николай.

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