Представительницы прекрасного пола с именем Ирина отмечают свои именины несколько раз в году.

Само имя имеет древнегреческое происхождение и скорее всего, происходит от имени Эйрена, что принадлежало древнегреческой богини мира и спокойствия. Оно означает буквально мирная и спокойная.

А вот святой покровительницей имени считается великомyчениця Ирина Македонская. За свою веру она подвергалась обидам и унижениям и была сожжена на костре в 304 году.

В 2021 году День Ирины выпадает на восемь дней: 29 апреля, 18 мая, 26 мая, 10 августа, 17 августа, 22 августа, 26 августа и 1 октября.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и картинках с Днем ангела Ирины.

Искренняя, рассудительная, интересная и нежная — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Ириша, пусть будет все прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда.

Желаю счастья и удачи.

Пусть будет все в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей.

Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!

Праздники в июне

В июне День Святой Троицы считают главным праздником у православных, который выпадает на 20-е число.

Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. А в нашем церковном календаре праздников на июнь 2021 можно больше узнать о важных датах.