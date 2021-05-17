Представительницы прекрасного пола с именем Ирина отмечают свои именины несколько раз в году.
Само имя имеет древнегреческое происхождение и скорее всего, происходит от имени Эйрена, что принадлежало древнегреческой богини мира и спокойствия. Оно означает буквально мирная и спокойная.
А вот святой покровительницей имени считается великомyчениця Ирина Македонская. За свою веру она подвергалась обидам и унижениям и была сожжена на костре в 304 году.
В 2021 году День Ирины выпадает на восемь дней: 29 апреля, 18 мая, 26 мая, 10 августа, 17 августа, 22 августа, 26 августа и 1 октября.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и картинках с Днем ангела Ирины.
Искренняя, рассудительная, интересная и нежная — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.
Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!
Праздники в июне
В июне День Святой Троицы считают главным праздником у православных, который выпадает на 20-е число.
Также начинается Петров пост, который продлится 14 дней — с 28 июня по 11 июля. А в нашем церковном календаре праздников на июнь 2021 можно больше узнать о важных датах.