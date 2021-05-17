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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

День ангела Ирины: красивые картинки и лучшие поздравления

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День ангела Ирины празднуют несколько раз в год. Один из таких дней — 18 мая.

Значение имени Ирина

Имя имеет древнегреческие корни. Оно произошло от имени богини Эйрены, которая отвечала за мир и спокойствие. Поэтому издавна считалось, что все Ирины имеют сильную энергетику. Они уверены в себе, всегда хотят быть независимыми, решительными, но одновременно жизнерадостными.

Заступницей обладательниц этого имени является святая Ирина Македонская.

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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Ирины в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать в этот день несколько приятных слов своим знакомым или родным девушкам.

Поздравление с днем ангела Ирины в СМС

***

Ирина означает мир, покой.

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

***

Желаем счастья, синьорина.

Энтузиазма Вам, Ирина,

Здоровья, радости, веселья,

Тепла, комфорта, настроения!

***

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

***

Ирина, поздравленья принимай!

Будь смелой, все невзгоды побеждай,

Будь яркой, как полночная звезда,

Счастливой и любимой будь всегда!

***

С днем Ирины поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

***

С днем Ирины поздравляю!

И везучей быть желаю.

Будь здорова, весела,

Чтоб в ажуре жизнь была!

Поздравление с днем ангела Ирины в картинках

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

Привітання з днем Ірини

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

Календарь праздников на май

В календаре праздников на май 2021 есть много дат, с которыми стоит поздравить коллег или друзей.

Среди них — профессиональные праздники, например, День морской пехоты Украины.

Подробнее смотрите в материале на нашем сайте.

Фото: Pixabay

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