Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.

9 мая – тоже воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 10 мая.

В последний месяц весны будет немало и других важных дат — как международных, так сугубо украинских.

Полный список праздников на май 2021

1 мая — Международный день солидарности трудящихся

2 мая — Пасха

3 мая — Всемирный день свободы прессы, День кондитера

4 мая — Международный день пожарных

5 мая — Всемирный день акушерки, Международный день борьбы за права инвалидов

6 мая — Международный день без диет

7 мая — День радио

8 мая — День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне , День матери в Украине (второе воскресенье мая)

, День матери в Украине (второе воскресенье мая) 12 мая — Всемирный день медицинских сестер, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости

15 мая — День Европы в Украине (третья суббота мая), День науки в Украине, Международный день астрономии, Международный день защиты климата, Международный день семьи

16 мая — День памяти жертв политических репрессий, День памяти умерших от СПИДа

17 мая — Всемирный день информационного сообщества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, День пульмонолога

18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа, День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа, Международный день музеев

19 мая — День борьбы с гепатитом

20 мая — День вышиванки (третий четверг мая), День банковских работников Украины, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая

22 мая — Международный день биологического разнообразия

23 мая — День морской пехоты Украины

24 мая — День славянской письменности и культуры, Европейский День парков

25 мая — День пропавших без вести детей, День филолога

29 мая — Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День химика

31 мая — Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок

Церковный календарь на май 2021

Пасха, которая приходится на 2 мая, — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание еще на две важные даты.

11 мая будет Радоница, а 9 числа — Поминовение усопших воинов, когда надо поминать своих усопших родных и близких.

Полный церковный календарь на май 2021 — на Фактах ICTV.