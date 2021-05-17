Гороскоп на неделю, с 17 по 23 мая 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.
На этой неделе хочется обратить внимание на два момента. Во-первых, появляется возможность закрепить договоренности. У каждого – по своей теме, но в жизни не бывает случайностей, и скорее всего вы и сами уже знаете, по каким темам вам необходимо заручиться чьей-то поддержкой. И если у вас сейчас происходят какие-то переговоры или были сомнения в том, что договоренности будут соблюдены, сейчас есть шанс это подтвердить.
Во-вторых, ближе к концу недели начните обращать внимание на корректность приходящей к вам информации. И вообще, наблюдайте за новостями. Они могут стать темой ближайших полутора месяцев.
Гороскоп для Овнов
Продолжается удачный период для получения всякого рода разрешений, подписания бумаг и хождения по инстанциям. Но начиная с четверга будьте внимательны при подготовке документов, вероятны ошибки и потери по рассеянности. Это также подходящая неделя для активного обучения, ознакомления с новыми темами, общения с близкими по духу и родными людьми. Если вы ищете пару, то есть вероятность того, что ваши близкие друзья познакомят вас с кем-то, или же у вас окажется интересный сосед (или соседка). Так что не ленитесь снять тапочки, когда выходите выбросить мусор.
Гороскоп для Тельцов
У Тельцов это может быть удачная неделя для заключения выгодных контрактов, сделок, закрепления финансовых договоренностей, в особенности до четверга, 20 мая. А вот в конце недели берегите кошельки, запоминайте, куда и что вы положили. Есть риск потерять что-то ценное, возможны и мошеннические схемы. Уделите внимание своим партнерам. Им может понадобиться сейчас ваше умение слушать.
Гороскоп для Близнецов
На этой неделе можно заниматься продвижением себя и своего бренда, произвести нужное впечатление, искать и находить работу В пятницу, 21 мая в ваш знак входит Солнце, а значит, кто-то из вас будет праздновать день рождения уже на этих выходных. И это хороший уикенд для отдыха и общения. Остальные Близнецы, дни рождения которых еще впереди, будьте внимательны к тому, что слышите. Новости этих дней могут оказаться важными темами до конца июня, с ними придется разбираться, к ним придется возвращаться.
Гороскоп для Раков
В течение недели вы можете быть вовлечены в решение денежных вопросов других людей, вплоть до сбора денег для кого-то – и это то, в чем вы можете быть действительно эффективны и полезны. Если у вас запланированы какие-то важные проекты, которые требуют вашего активного вовлечения и появления/выступления на публике, постарайтесь завершить их до пятницы. А вот пятница, суббота и воскресенье больше подходят для спокойного, уединенного отдыха. И постарайтесь не брать на выходные работу, она может съесть все ваше время.
Гороскоп для Львов
17 – 19 мая будьте осторожны в отношениях с партнерами. К партнерам мы относим и деловые отношения (бизнес-партнеры, коллеги), и личные (в браке, романтические). Вы можете оказаться слишком резки и категоричны, склонны к разрыву отношений. Вдох-выдох – потом произносим фразу. До четверга Львы будут активно решать рабочие вопросы. С пятницы же начинается довольно длительный (как минимум, до конца этого месяца) период, который способствует отдыху, притом такому, как вы любите – чтобы с шиком и блеском. Постарайтесь не обещать лишнего, особенно под конец недели.
Гороскоп для Дев
У Дев эта неделя является переходной. До четверга – отличное время для подписания контрактов, важных переговоров, обращения к начальству, обсуждения возможности своего повышения. С пятницы активность на работе остается высокой, но проблем становится больше. Вы можете быть втянуты в интригу, будьте внимательны с решениями, если они основаны на информации, полученной от кого-то другого (особенно от коллег и партнеров).
Гороскоп для Весов
Активный период в обучении, поездках. Вы узнаете много нового, действительно полезного – то, что вы сможете применить в жизни и в работе. Вы можете начать новый курс обучения, можете отправиться в долгожданную дальнюю поездку. Если у вас еще остались долги, постарайтесь их вернуть до конца недели. На работе обстоятельства складываются не так комфортно, как хотелось бы. Возможно вмешательство коллег в ваши дела, но вы же умеете находить компромиссы – если забыли, то воскрешайте это умение – пригодится.
Гороскоп для Скорпионов
Отношения с партнерами все больше напоминают некий финансовый договор, даже если это личные отношения. Ты – мне, я – тебе. И на определенном этапе жизни это нормально, хотя и может несколько напрягать. Но пока что не стоит ждать большой отдачи, постоянного тепла и заботы от партнера. Хотя вы же можете проявить их и сами. Под конец недели будьте осторожны с вложениями, крупными тратами и вообще распоряжаясь крупными суммами. Риск ошибиться и купить не то, вложить в ненужное – довольно велик.
Гороскоп для Стрельцов
Продолжается активная неделя в плане знакомств, общения, поездок. Вы можете обнаружить себя в ситуации невыполненных обещаний: то ли вам обещали и не выполнили, то ли вы сами. Вообще, это начало длительного, трехмесячного периода, когда вы будете находиться в постоянном соблазне взять на себя больше возможного. Предел возможностей определяется вашим личным гороскопом и опытом. И обратите внимание на здоровье – тут тоже не переусердствуйте с вкусными вредностями и вредными вкусностями.
Гороскоп для Козерогов
Отличное время для решения бытовых вопросов, для удачных покупок в дом. Вы можете начать ремонт (особенно в местах общего пользования – кухня, коридор, подъезд). В любом случае постарайтесь как-то улучшить и украсить свое рабочее место – это поднимет вам настроение и даст правильный заряд энергии. Это также хорошая неделя для общения с близкими друзьями и родными. Вы можете отправиться в совместную поездку, а можете сделать вместе ремонт.
Гороскоп для Водолеев
У вас продолжается активный период социализации, выхода в свет и общения с максимально возможным для вас количеством людей. Это делать можно и нужно. Вы можете почувствовать потребность в крупных, роскошных покупках, и тут важно сделать правильные выводы. Если у вас есть ресурс под такие покупки, покупайте – будет радовать. Если нет ресурса, запишите свои желания, отметьте их для себя, пусть они будут мотивацией для роста вашего дохода. Возможно, потом вы и не захотите это приобрести, но сейчас это сработает прекрасным стимулом. Тем более, что в ближайшие три месяца у вас есть шанс на развитие финансовой сферы своей жизни.
Гороскоп для Рыб
Текущие финансовые вопросы понемного уходят с первого плана. Они есть (и будут), но вы их решаете уже вполне уверенно. Ваша семья требует все больше времени и вложений вашей энергии. Особенно это касается ваших родителей и старших родственников. Общение с ними сейчас может принести удовольствие и удовлетворение от правильно распределенных ценностей и приоритетов. Дети могут немного напрягать под конец недели, но это не что-то критичное. На работе могут появляться новые возможности в виде новых проектов и повышения.
Гороскоп здоровья
С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.
Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.
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