Уже 15-й год подряд украинцы традиционно отмечают День вышиванки в третий четверг мая. Целью этого праздника является популяризация вышитой этнической одежды и чествование украинских традиций.
В 2021 году День вышиванки приходится на 20 мая. Именно в этот день стоит изменить повседневную одежду на вышитую рубашку или платье.
Более того, в последние годы вышиванка стала настоящим трендом.
Большинство украинских брендов создают национальную одежду со старинной символикой и уникальным орнаментом.
История праздника День вышиванки
День вышиванки — это важный праздник для каждого украинца, поскольку он символизирует национальное единство. В Украине официально отмечать этот день начали только в 2006 году.
Инициатором этого стала студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.
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