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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Когда День вышиванки 2021

вышиванка

Уже 15-й год подряд украинцы традиционно отмечают День вышиванки в третий четверг мая. Целью этого праздника является популяризация вышитой этнической одежды и чествование украинских традиций.

В 2021 году День вышиванки приходится на 20 мая. Именно в этот день стоит изменить повседневную одежду на вышитую рубашку или платье.

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Более того, в последние годы вышиванка стала настоящим трендом.

Большинство украинских брендов создают национальную одежду со старинной символикой и уникальным орнаментом.

История праздника День вышиванки

День вышиванки — это важный праздник для каждого украинца, поскольку он символизирует национальное единство. В Украине официально отмечать этот день начали только в 2006 году.

Инициатором этого стала студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

Подробнее об истории и традициях праздника День вышиванки — читайте на Фактах ICTV.

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