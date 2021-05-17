Лунный календарь на май 2021 года обещает много благоприятных дней и станет положительным периодом для любых начинаний. Самыми благоприятными днями будут 3, 11 и 12 мая, именно эти даты обещают успех в задуманных делах.

Неблагоприятных дней в третьем месяце весны практически не будет. Ожидается, что май пройдет спокойно — этот месяц станет одним из лучших в 2021 году.

Май будет преисполнен успешными и счастливыми днями. Украинцы будут каждый день удивляться тому, как легко сбываются желания и решаются проблемные дела.

Факты ICTV подготовили для своих читателей подробный календарь с лунными днями мая 2021 года, чтобы можно было подготовиться к особенно благоприятным дням месяца.

Лунный астропрогноз на 1 мая

В этот день лучше избегать общения с государственными органами, поскольку 1 мая лучше уделить время своему моральному здоровью. 20-й лунный день идеально подходит для различных медитаций, направленных на тренировку силы духа. В этот день желательно уединение, поскольку многие люди могут намеренно провоцировать конфликтные ситуации.

Лунный астропрогноз на 2 мая

2 мая лучше уделить вопросам документов по недвижимости. Организация любого мероприятия должна пройти без осложнений. Для получения энергии на свершение задуманных дел лучше совершить небольшую прогулку в лес или парк.

Лунный астропрогноз на 3 мая

Этот день идеально подходит для любой творческой деятельности. Можно заняться самообразованием или получить новые знания в творческой сфере. Для разнообразия досуга можно взять бумагу с красками и отправится в лес — рисовать красивые вечерние пейзажи.

Лунный астропрогноз на 4 мая

4 мая следует завершить все начатые дела. Свежие идеи будут посещать вас, однако их лучше приберечь к средине мая. Этот день хорошо подходит для того, чтобы расслабится, отдохнуть от повседневного стресса и принять теплую ванную.

Лунный астропрогноз на 5 мая

В 24-й лунный день общая активность уменьшается — в этот день лучше уменьшить физические и психические нагрузки. 5 мая лучше отложить решение денежных вопросов на другой день.

Лунный астропрогноз на 6 мая

6 мая обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Энергия этого дня обещает успех в завершении старых дел — главное верить в себя, и тогда все получится.

Лунный астропрогноз на 7 мая

Пятница отлично подходит для отдыха от сложной рабочей недели. Рекомендуется запастись вкусной едой и отдыхать. Однако переедать не нужно, иначе на следующий день будет плохое самочувствие.

Лунный астропрогноз на 8 мая

В субботу 8 мая нужно уделить время себе и своему моральному здоровью. Можно в этот день заняться активностью, которая приносит удовольствие — покататься на велосипеде, сыграть в шахматы или посмотреть детективный сериал.

Лунный астропрогноз на 9 мая

9 мая лучше выделить время на своих близких. Идеальный вариант — сходить на прогулку в парк. Для поднятия настроения можно взять с собой немного сладостей. В этот день вы почерпнете вдохновение на всю ближайшую неделю.

Лунный астропрогноз на 10 мая

Этот день — самое благоприятное время для проведения финансовых операций. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.

Лунный астропрогноз на 11 мая

Во вторник украинцы почувствуют склонность к лени, однако не стоит ей поддаваться. Любые идеи в этот день будут успешно реализованы. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить кино или расслабиться дома.

Лунный астропрогноз на 12 мая

12 мая очень хорошо подходит для того, чтобы начать бегать. Если вы не успели привести себя в форму к лету, то еще не поздно это сделать. В среду появится энергия для свершения новых дел.

Лунный астропрогноз на 13 мая

В этот день появится склонность к лени, однако тот, кто ей не поддастся, будет хорошо вознагражден. Рекомендуется физическая активность — например вечерняя прогулка в парке.

Лунный астропрогноз на 14 мая

В пятницу вы почувствуете сильную усталость после трудной рабочей недели. В этот день нужно принять вечером теплую ванную и расслабиться. Нельзя засыпать с мыслями о работе, иначе они будут преследовать вас все выходные до конца месяца.

Лунный астропрогноз на 15 мая

Идеальный день для того, чтобы выспаться. Важно уделить время себе, чтобы пополнить энергетические запасы. Несмотря на то, что утром вы почувствуете сильную усталость, к вечеру она пройдет.

Лунный астропрогноз на 16 мая

В воскресенье лучше уделить время своих близким — вытащить их на прогулку в парк, сыграть в шахматы или посмотреть детективные сериалы.

Лунный астропрогноз на 17 мая

В понедельник украинцы почувствуют приступ лени, однако ей лучше не поддаваться. Советуем уделить время завершению старых дел.

Лунный астропрогноз на 18 мая

18 мая лучше посвятить всем энергичным и действенным начинаниям — от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки. Рекомендуется сходить на пробежку, а также прогуляться в парке.

Лунный астропрогноз на 19 мая

В этот день многих людей будет тянуть к общению и развлечениям. Также ожидается получение неожиданного дохода.

Лунный астропрогноз на 20 мая

Четверг подойдет для завершения всех старых дел, даже самых мелких и незначительных — это приведет к получению материального вознаграждения.

Лунный астропрогноз на 21 мая

В пятницу украинцы почувствуют сильную тягу к общению и развлечениям. Рекомендуется провести этот вечер в кругу друзей и близких людей.

Лунный астропрогноз на 22 мая

22 мая — один из наиболее энергетических и позитивных дней этого месяца. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам, в этот период также можно отправиться в небольшое путешествие по Украине.

Лунный астропрогноз на 23 мая

Неплохой и довольно плодотворный период для творческих свершений. Рекомендуется уделить этот день получению новых знаний.

Лунный астропрогноз на 24 мая

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства — все дела в этот период завершатся успешно.

Лунный астропрогноз на 25 мая

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи, они обязательно найдут отклик.

Лунный астропрогноз на 26 мая

Этот день идеально подойдет для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами.

Лунный астропрогноз на 27 мая

Мирный и спокойный день — в этот период все находится в равновесии. Можно ощутить прилив сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку.

Лунный астропрогноз на 28 мая

Пятница — день ощущения радости и обретения внутренней свободы. Этот день идеально подходит для расслабления и отдыха.

Лунный астропрогноз на 29 мая

В этот период все идеи и силы, накопленные за прошлые недели, перейдут в реализацию планов.

Лунный астропрогноз на 30 мая

Это время идеально подходит для творческой деятельности. Рекомендуется заняться получением новых знаний — можно посмотреть документальный фильм о природе или почитать давно отложенную книгу.

Лунный астропрогноз на 31 мая

Спокойный день — в этот период вы почувствуете гармонию и умиротворение. Рекомендуется провести вечер на прогулке в парке или уделить время своим родным.

Любовный гороскоп 2021

2021 год можно назвать спокойным и гармоничным — этот год порадует новыми свершениями и реализацией давно задуманных планов.

Кроме того, для многих 2021 год окажется счастливым в личных взаимоотношениях, их оформлении и создании семьи. Факты ICTV подготовили подробный любовный гороскоп на 2021 год, чтобы украинцы могли подготовиться к свершению новых дел.