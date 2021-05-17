День ангела — Никиты (17 мая): поздравления и значение имени

17 мая украинцы отмечают день ангела Никиты. В народе этот праздник называли Никитиным днем, праздником рыбаков, или половодьем, ведь считали, что именно в этот день просыпается водяной от зимней спячки и его надо угостить.

Имя Никита с греческого — это победитель. Главные черты характера человека с таким именем — харизматичность, жизнерадостность, стремление к свободе и настойчивость.

Никита может достичь успеха в творческих и креативных профессиях, а его коммуникабельность и приветливость помогут найти общий язык с кем угодно.

Факты ICTV собрали оригинальные поздравления с Днем ангела Никита в СМС и открытках. Не забудьте вовремя поздравить своих мужчин с праздником, уверены, что им будет очень приятно.

Поздравления с Днем ангела Никиты в СМС

Дорогой Никита, я тебя поздравляю. Желаю быть человеком удачи и везения, личностью больших успехов и знатных дел. Никита, пусть любая твоя дорога ведет тебя к счастью и реализации мечты, пусть рядом всегда будут любимые люди. С днем ​​ангела!

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Никита, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше солнечных моментов! Безоблачного неба над головой, приятных сюрпризов и интересных занятий! Пусть каждый день приносит радость и удовольствие! Счастья тебе, здоровья и свершения всех намеченных дел!

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Никита, в день ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Никиты в открытках

Календарь праздников на май 2021

В третьем месяце весны украинцы отмечают немало важных церковных праздников, в частности День Николая Чудотворца, который припадает на 22 мая.

Также верующие будут чтить Равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая. Смотрите подробный церковный календарь на май 2021 на сайте Факты ICTV.