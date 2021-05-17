В WhatsApp мошенники начали рассылать “письма счастья”, что мессенджер станет платным

Пользователи WhatsApp начали получать сообщения от мошенников о том, что якобы с 15 мая мессенджер станет платным.

В так называемых письмах счастья предлагают переслать сообщение с соответсвующим содержанием 10 контактам, чтобы таким образом якобы показать свою активность в приложении. Тем, кто откажется это делать, угрожают открыть счет.

В то же время мошенники предупреждают, что отправка одного сообщения WhatsApp обойдется в €0,01.

Такая активность связана с тем, что с 15 мая вступила в силу новая политика конфиденциальности приложения.

В WhatsApp напомнили, что письма счастья — это банальные спам-атаки. Поэтому пользователям советуют такие сообщения игнорировать, блокировать и жаловаться на них в администрацию WhatsApp.

Новая политика конфиденциальности WhatsApp

С 15 мая вступила в силу новая политика конфиденциальности WhatsApp. Мессенджер начнет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с ней.

На первом этапе несогласным пользователям отключат доступ к чатам и звонкам. В то же время они смогут воспользоваться этим функционалом, если с ними захотят связаться другие пользователи.

Но в WhatsApp заверили, что аккаунты несогласных с политикой конфиденциальности пользователей не будут удалять — им продолжат напоминать о новой политике компании.