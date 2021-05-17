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Как скачать музыку с YouTube Music — инструкция
YouTube Music — это один из самых популярных сервисов для прослушивания музыки. И даже если у вас не оформлена платная подписка, вы можете бесплатно скачать на компьютер свои любимые композиции.
В этом вам смогут помочь такие сервисы, как Mp3 YouTube, YouTubNow или y2mate.
Как скачать музыку с YouTube Music — смотрите на Фактах ICTV.
Шаг 1. Откройте YouTube Music
Откройте сайт music.youtube.com и выберите композицию, которую вы хотели бы загрузить на свой компьютер.
Шаг 2. Скопируйте ссылку песни
После того, как вы выбрали нужную композицию, скопируйте ссылку на нее. Она находится сверху страницы.
Шаг 3. Откройте сервис для скачивания музыки
Откройте сайт y2mate.com для того, чтобы загрузить музыку. Вставьте туда скопированную ссылку и нажмите Пуск.
Шаг 4. Загрузите песню
Выберите формат и размер, в котором вы хотите скачать песню. Затем дважды нажмите Скачать и наслаждайтесь музыкой в режиме оффлайн.
Как скачать музыку с YouTube Music — инструкция / 2 фотографии
Фото: Depositphotos