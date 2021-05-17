Как скачать музыку с YouTube Music — инструкция

YouTube Music — это один из самых популярных сервисов для прослушивания музыки. И даже если у вас не оформлена платная подписка, вы можете бесплатно скачать на компьютер свои любимые композиции.

В этом вам смогут помочь такие сервисы, как Mp3 YouTube, YouTubNow или y2mate.

Как скачать музыку с YouTube Music — смотрите на Фактах ICTV.