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Как скачать музыку с YouTube Music — инструкция
Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |
Как скачать музыку с YouTube Music — инструкция

Как скачать музыку с YouTube Music — инструкция

YouTube Music — это один из самых популярных сервисов для прослушивания музыки. И даже если у вас не оформлена платная подписка, вы можете бесплатно скачать на компьютер свои любимые композиции.

В этом вам смогут помочь такие сервисы, как Mp3 YouTube, YouTubNow или y2mate.

Как скачать музыку с YouTube Music — смотрите на Фактах ICTV.

Шаг 1. Откройте YouTube Music

Откройте сайт music.youtube.com и выберите композицию, которую вы хотели бы загрузить на свой компьютер.

YouTube Music

Шаг 2. Скопируйте ссылку песни

После того, как вы выбрали нужную композицию, скопируйте ссылку на нее. Она находится сверху страницы.

YouTube Music

Шаг 3. Откройте сервис для скачивания музыки

Откройте сайт y2mate.com для того, чтобы загрузить музыку. Вставьте туда скопированную ссылку и нажмите Пуск.

YouTube Music

Шаг 4. Загрузите песню

Выберите формат и размер, в котором вы хотите скачать песню. Затем дважды нажмите Скачать и наслаждайтесь музыкой в ​​режиме оффлайн.

  • YouTube Music
  • YouTube Music
  • YouTube Music
  • YouTube Music
Как скачать музыку с YouTube Music — инструкция / 2 фотографии

Фото: Depositphotos

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