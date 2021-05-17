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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Какой праздник 18 мая: День музейных работников и другие памятные даты

18 мая 2020 - какой сегодня праздник

18 мая 2021 года отмечается Международный день музеев. В этот день поздравляют с профессиональным праздником работников музеев и галерей.

Праздник был основан в 1978 году по инициативе российской организации на собрании Международного совета музеев.

С того времени праздник музейных работников отмечается в более чем 150 странах.

18 мая какой сегодня праздник:

Кроме того, с 2015 года 18 мая отмечается День Розовой Пантеры. Она является популярным персонажем одноименного мультфильма. Праздник посвящен нестандартному мышлению, творчеству и изменению мира.

Девиз праздника – Think pink! Что в переводе означает – Думай по-розовому. В контексте праздника смысл слогана – Думай творчески!

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Согласно церковному календарю 18 мая – день Иконы Божией Матери Неупиваемая чаша, а также великомученицы Арины Македонской, которую еще называли Капустницей или Рассадницей.

Приметы на 18 мая:

  • Если не щебечут птицы – к дождю и грозам;
  • если земля не впитывает воду после дождя – лето будет дождливым;
  • если плохая погода – будет хороший урожай хлеба;
  • дождь с перерывами – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 18 мая:

  • Незамужним девушкам не рекомендуют ходить в гости ко вдовам их родственницам – это может продлить одиночество;
  • нельзя сплетничать, иначе может разболеться зуб, появиться типун на языке, либо герпес на губах;
  • не следует заставлять детей есть что-либо, иначе у ребенка могут появится проблемы со здоровьем.

Именины 18 мая:

Сегодня День Ангела отмечают Адриан, Ирина, Яков, Иеракс, Варлаам.

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