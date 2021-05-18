День ангела Ирины празднуют несколько раз в год. Один из таких дней — 18 мая.
Значение имени Ирина
Имя имеет древнегреческие корни. Оно произошло от имени богини Эйрены, которая отвечала за мир и спокойствие. Поэтому издавна считалось, что все Ирины имеют сильную энергетику. Они уверены в себе, всегда хотят быть независимыми, решительными, но одновременно жизнерадостными.
Заступницей обладательниц этого имени является святая Ирина Македонская.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Ирины в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать в этот день несколько приятных слов своим знакомым или родным девушкам.
Поздравление с днем ангела Ирины в СМС
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Ирина означает мир, покой.
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
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Желаем счастья, синьорина.
Энтузиазма Вам, Ирина,
Здоровья, радости, веселья,
Тепла, комфорта, настроения!
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Иришка, тебя от души поздравляем
И женского счастья, здоровья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
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Ирина, поздравленья принимай!
Будь смелой, все невзгоды побеждай,
Будь яркой, как полночная звезда,
Счастливой и любимой будь всегда!
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С днем Ирины поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.
***
С днем Ирины поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!
Поздравление с днем ангела Ирины в картинках
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